У фильма Кристофера Нолана не было конкурентов, но политически все складывалось против него. Нормальность в США – это теперь фронда.0 комментариев
Шведам рекомендовали купить консервы и радио на случай войны с Россией
SO: Жителям Швеции дали рекомендации по подготовке к войне с Россией
Власти Швеции призвали жителей собрать «тревожный чемоданчик» на случай начала «войны» с Россией, сообщают местные СМИ.
В сообщении издания Sud Ouest говорится, что власти призывают людей приготовить консервы, портативный фильтр для воды, аптечку, радио, пишет Ura.ru.
Главком ВС Швеции Микаэль Бюден в январе заявлял, что шведы должны морально подготовиться к войне.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем население стран НАТО приучают думать о войне с Россией.