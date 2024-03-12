Выборы-2024: Чем больше путешествую, тем больше люблю свою Родину

Путешественник Федор Конюхов: Я приму участие в выборах, даже если они застанут меня в дороге

Tекст: Олег Исайченко

«Я путешествую с 15 лет. Побывал на всех континентах, во всех океанах, на всех полюсах и в стратосфере. Больше 185 стран за спиной. Но чем больше путешествую, тем больше люблю свою Родину. За ее бескрайность, за природную красоту и человеческое радушие», – говорит путешественник Федор Конюхов

«Россия – это часть меня. Участвовать в судьбе своей страны столь же правильно, как и определять свою собственную жизнь. Например, я сам планирую маршруты будущих экспедиций. И сам отвечаю за свой выбор», – добавляет собеседник.

«Считаю, что и пути будущего развития России никому нельзя передоверить. Только мы вправе и в силе определить их! Даже если дни выборов застанут меня в дороге, я все равно приму в них участие, проголосую онлайн. Мой выбор – это моя свобода. И я никогда не готов ею пожертвовать», – заключил Конюхов.