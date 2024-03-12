Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?7 комментариев
Выборы-2024: Чем больше путешествую, тем больше люблю свою Родину
9 часов
34 минуты
Путешественник Федор Конюхов: Я приму участие в выборах, даже если они застанут меня в дороге
«Мой выбор – это моя свобода, которой я не готов жертвовать. И даже если дни выборов застанут меня в дороге, я все равно приму в них участие, проголосую онлайн», – сказал газете ВЗГЛЯД путешественник Федор Конюхов.
«Я путешествую с 15 лет. Побывал на всех континентах, во всех океанах, на всех полюсах и в стратосфере. Больше 185 стран за спиной. Но чем больше путешествую, тем больше люблю свою Родину. За ее бескрайность, за природную красоту и человеческое радушие», – говорит путешественник Федор Конюхов
«Россия – это часть меня. Участвовать в судьбе своей страны столь же правильно, как и определять свою собственную жизнь. Например, я сам планирую маршруты будущих экспедиций. И сам отвечаю за свой выбор», – добавляет собеседник.
«Считаю, что и пути будущего развития России никому нельзя передоверить. Только мы вправе и в силе определить их! Даже если дни выборов застанут меня в дороге, я все равно приму в них участие, проголосую онлайн. Мой выбор – это моя свобода. И я никогда не готов ею пожертвовать», – заключил Конюхов.