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    Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Тотальная милитаризация не решит проблем, а создаст новые

    Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.

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    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Гибридную войну с Россией Запад ведет 500 лет

    Начавшись в Прибалтике в середине XVI века, цивилизационная война России и Европы к середине XIX века разрослась до цивилизационной войны России с миром.

    13 комментариев
    12 марта 2024, 16:11 • Новости дня

    Выборы-2024: Чем больше путешествую, тем больше люблю свою Родину

    до выборов
    2 дня
    9 часов
    34 минуты

    Путешественник Федор Конюхов: Я приму участие в выборах, даже если они застанут меня в дороге

    Выборы-2024: Чем больше путешествую, тем больше люблю свою Родину
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Мой выбор – это моя свобода, которой я не готов жертвовать. И даже если дни выборов застанут меня в дороге, я все равно приму в них участие, проголосую онлайн», – сказал газете ВЗГЛЯД путешественник Федор Конюхов.

    «Я путешествую с 15 лет. Побывал на всех континентах, во всех океанах, на всех полюсах и в стратосфере. Больше 185 стран за спиной. Но чем больше путешествую, тем больше люблю свою Родину. За ее бескрайность, за природную красоту и человеческое радушие», – говорит путешественник Федор Конюхов

    «Россия – это часть меня. Участвовать в судьбе своей страны столь же правильно, как и определять свою собственную жизнь. Например, я сам планирую маршруты будущих экспедиций. И сам отвечаю за свой выбор», – добавляет собеседник.

    «Считаю, что и пути будущего развития России никому нельзя передоверить. Только мы вправе и в силе определить их! Даже если дни выборов застанут меня в дороге, я все равно приму в них участие, проголосую онлайн. Мой выбор – это моя свобода. И я никогда не готов ею пожертвовать», – заключил Конюхов.

    11 марта 2024, 18:57 • Новости дня
    Названо число ликвидированных вместе с Patriot военных НАТО

    Эксперт Крапивник: ВС России могли уничтожить около 30 бойцов из стран НАТО вместе с ЗРК Patriot

    Названо число ликвидированных вместе с Patriot военных НАТО
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Больше трех десятков военных НАТО, в том числе из Германии и Британии, могли быть уничтожены вместе с двумя ЗРК Patriot в районе Покровска, они обслуживали установки, сообщил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

    Военный эксперт объяснил, что обычно для обслуживания двух пусковых установок ЗРК Patriot необходимо от 20 до 30 человек, при этом, с большой долей вероятности, уничтоженные комплексы обслуживали военные США, пишет «Московский комсомолец».

    Крапивник не исключил, что на месте были и военные из других стран НАТО. По его словам, ЗРК Patriot эксплуатируются немцами. Есть также вероятность, что там были и военные из Британии.

    Ранее обозреватель Дэвид Экс, комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине, заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли». Украинские военные эксперты допустили, что уничтожение двух зенитно-ракетных комплексов Patriot в ДНР произошло из-за предательства.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot. Позднее источник сообщил, что в районе Покровска, предположительно, уничтожены три ЗРК Patriot.

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    11 марта 2024, 18:15 • Новости дня
    ВС России предотвратили провокацию в русле Днепра

    Сальдо: ВС России предотвратили провокацию в русле Днепра, уничтожив буксир ВСУ

    ВС России предотвратили провокацию в русле Днепра
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В русле реки Днепр пресечена провокация украинских военных, ВС России уничтожили выведенный туда украинской стороной буксир, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    ВСУ вывели в русло Днепра буксир, его подорвали российские военные, в результате судно село на мель, сообщил Сальдо, передает РИА «Новости». Предположительно, буксир вывели из реки Кошевой.

    Он добавил, что российские военные остаются в готовности к любым провокациям в рамках так называемого украинского наступления в Черном море.

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    11 марта 2024, 21:57 • Новости дня
    В Подмосковье арестовано имущество IKEA

    Суд Подмосковья арестовал имущество IKEA на 12,9 млрд рублей по иску ФНС

    В Подмосковье арестовано имущество IKEA
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление межрегиональной инспекции ФНС в отношении одной из структур ушедшего из России шведского мебельного концерна IKEA – ООО «Торг», следует из картотеки суда.

    Суд постановил изъять в доход государства 12 млрд 922 млн 136 тыс. 942,45 рубля, признав сделку по перечислению денежных средств ООО «Торг» в адрес Fami Limited (Ирландия) недействительной, передает ТАСС.

    Как отметили в суде, арест накладывается в пределах указанной суммы на движимое и недвижимое имущество ООО «Торг», включая денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, и объекты интеллектуальной собственности, принадлежащее на праве собственности ООО «Торг», за исключением денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам, иных выплат, связанных с трудовыми отношениями, уплатой налогов, сборов, пеней, штрафов и иных платежей в бюджет.

    Напомним, в феврале межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №1 подала иск к ООО «Икеа торг» на 12,9 млрд рублей.

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    11 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    В НАТО назвали критерий «победы Украины»

    Столтенберг назвал «победой Украины» сохранение ее государственности

    В НАТО назвали критерий «победы Украины»
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления заявил, что «победой Украины» может считаться сохранение ее государственности.

    По его словам, стороны конфликта должны сесть за стол переговоров и договориться о решении, при котором Украина будет признана как независимая страна, сообщает «Московский комсомолец».

    При этом в его заявлении не прозвучало ничего про «границы 1991 года».

    Ранее американские СМИ сообщили, что существует способ обойти указ президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий ведение с Россией мирных переговоров.

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    12 марта 2024, 11:05 • Новости дня
    Выяснились новые детали об ошибке офицеров бундесвера при разговоре об ударах по России

    NTV: Второй офицер ВВС Германии неправильно подключился к беседе об ударах по России

    Выяснились новые детали об ошибке офицеров бундесвера при разговоре об ударах по России
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Инспектор ВВС Германии Инго Герхарт, как и другой его коллега, использовал неверное подключение при разговоре об обсуждении планов удара по Крымскому мосту, сообщили немецкие СМИ.

    В сообщении телеканала NTV говорится, что немецкий министр обороны Борис Писториус подтвердил это.

    В результате расследования выяснилось, что со стороны Герхарта утечки не было, в отличие от другого участника беседы, передает РИА «Новости».

    Ранее Писториус сообщал, что разговор офицеров бундесвера мог быть записан из-за личной ошибки применения техники одним из участников разговора, который подключился по незащищенной линии.

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    11 марта 2024, 17:59 • Новости дня
    Названы три региона, где депутаты не пользуются отечественными авто

    Три региона поручили уведомить об обеспечении депутатов отечественными авто

    Tекст: Вера Басилая

    Отправить уведомление в Ингушетию, Амурскую и Калининградскую области, где депутатам по-прежнему предоставляют автомобили иностранного производства, потребовал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин поручил направить трем субъектам России «уведомление с требованием исправить ситуацию». По его словам, депутаты 38 регионов уже пересели на российские автомобили, еще 34 субъекта предоставляют машины иностранных марок, произведенные в России до 2022 года, передает ТАСС.

    По его словам, по мере выбытия автомобилей из строя будут закупаться автомобили отечественного производства, но некоторые регионы не заключали договор аренды на транспортное обслуживание из-за отсутствия заявок депутатов.

    Ранее сообщалось, что в гараж Госдумы поступила партия отечественных машин Lada Vesta, на которых будут передвигаться депутаты. До этого Минпромторг сообщал, что для использования государственными и муниципальными чиновниками в служебных целях рекомендованы автомобили российских брендов Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и китайский Haval.

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    12 марта 2024, 08:59 • Новости дня
    Разоблачителя Boeing нашли мертвым после дачи показаний

    DM: Разоблачивший проблемы Boeing бывший инженер найден мертвым в США

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший инженер Boeing по контролю за качеством Джон Барнетт дал показания о проблемах со сборкой самолетов и спустя несколько дней был найден мертвым в своем автомобиле, сообщили британские СМИ.

    Тело 62-летнего Барнетта, проработавшего в Boeing на протяжении 32 лет и вышедшего в отставку в 2017 году, нашли в его авто возле отеля в Южной Каролине. Правоохранители считают, что причиной его смерти стала рана, которую Барнетт якобы «сам нанес себе», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Daily Mail.

    Бывший инженер на прошлой неделе дал показания по делу в отношении Boeing, судебный процесс продолжается.

    Процесс связан с прошлыми заявлениями Барнетта о том, что при производстве самолетов Boeing 787 Dreamliner сотрудники устанавливали на них «второсортные детали». Некоторые из его утверждений были подтверждены в результате проверки, проведенной Управлением гражданской авиации США (FAA) в 2017 году.

    О дефектах в самолетах Boeing 787 Dreamliner сообщалось в 2020-м и 2021-м годах. Компании тогда пришлось приостановить поставки 787 Dreamliner на общую сумму около 25 млрд долларов.

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    11 марта 2024, 17:52 • Новости дня
    В Молдавии признали законным отказ от молдавского языка

    Конституционный суд Молдавии признал законным переименование госязыка из молдавского в румынский

    В Молдавии признали законным отказ от молдавского языка
    @ Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конституционный суд (КС) Молдавии на заседании признал законным решение парламента о переименовании государственного языка из молдавского в румынский, заявила глава КС Домника Маноле.

    Как указала Маноле на заседании, Конституционный суд Молдавии частично удовлетворил запрос о проверке законности решения парламента. По ее словам, решение парламента было принято в ответ на постановление КС от 2013 года, что приравнивается к конституциональным постановлениям. Также она добавила, что были внесены технические изменения в законодательство, передает РИА «Новости».

    Таким образом, государственным языком в республике признан румынский. При этом КС указал, что парламент не имел права признавать устаревшей часть статьи 13 из Конституции. В частности, из основного закона была исключена формулировка о том, что государственный язык Молдавии «функционирует на основе латинской графики». Решение о признании какой-либо формулировки из Конституции должен был принять суд, а не депутаты парламента.

    Напомним, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Украина официально признала молдавский язык румынским. Он также назвал молдавский «изобретением Российской Федерации».

    В марте прошлого года государственный язык Молдавии официально переименовали в румынский. Ранее президент Молдавии Майя Санду одобрила постановление парламента о переименовании госязыка с молдавского в румынский. До этого идею изменить госязык одобрил парламент Молдавии.

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    12 марта 2024, 08:37 • Новости дня
    На Украине опубликовали некролог о погибшем зенитчике расчета Patriot

    На Украине опубликовали некролог о погибшем зенитчике с фото на фоне ЗРК Patriot

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские пользователи западных соцсетей опубликовали некролог о погибшем зенитчике Павле Василькове. На размещенной фотографии он стоит на фоне пусковой установки ЗРК Patriot производства США.

    Автор публикации, пользователь natalia.1772, сообщила, что Васильков погиб «во время выполнения боевого задания» вместе со своими сослуживцами, которые «охраняли небо» над Украиной, передает РИА «Новости».

    Информация о его гибели также появилась в сообществе «Краснополье».

    Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили два или, возможно, три ЗРК Patriot в районе Покровска в ДНР. Американский журналист Дэвид Экс заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли».

    Как сообщил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, вместе с двумя ЗРК Patriot могли быть уничтожены более трех десятков военных НАТО, в том числе из Германии и Британии.

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    11 марта 2024, 19:44 • Новости дня
    Украина решила построить три оборонительные линии как у России

    Зеленский объявил о строительстве на Украине трех оборонительных линий

    Украина решила построить три оборонительные линии как у России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начала строительство трех линий фортификационных сооружений, новых оборонных рубежей протяженностью 2 тыс. километров, сообщил в понедельник Владимир Зеленский.

    В своем Telegram-канале Зеленский написал по итогам проведения ставки с военными, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о темпах строительства новых оборонных рубежей. По его словам, начато строительство укреплений в три полосы протяженностью 2 тыс. км, передает РИА «Новости».

    Американские СМИ сообщали, что ВСУ, памятуя о том, как во время контрнаступления в 2023 году «увязли в сложной сети препятствий» российских войск, которую было практически невозможно преодолеть, стремятся построить подобную систему укреплений.

    Ранее в ВСУ заявили, что в этом году хотят создать ударную группировку и перейти к контрнаступательным действиям.

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    11 марта 2024, 19:05 • Новости дня
    Протестующие в Польше начали блокировать автобусы с украинцами
    Протестующие в Польше начали блокировать автобусы с украинцами
    @ Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Польше митингующие и сотрудники правоохранительных органов не дают проехать пассажирским автобусам на границе с Украиной в обе стороны, заявил украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков.

    Пассажиров удерживают без каких-либо объяснений, заявил Кубраков, передает РИА «Новости». Он добавил, что подобные действия «неприемлемы» в отношении украинских граждан.

    Ранее в Еврокомиссии заявили о невозможности выполнения требований фермеров из Польши о запрете ввоза агропродукции с Украины.

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    11 марта 2024, 20:19 • Новости дня
    Ракетным ударом уничтожены операторы морских дронов ВСУ в Одесской области

    Российские военные уничтожили сотрудников ССО Украины в Одесской области

    Ракетным ударом уничтожены операторы морских дронов ВСУ в Одесской области
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Операторы безэкипажных катеров и военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) Украины поражены ракетным ударом в Одесской области, сообщили в силовых структурах РФ.

    Как указал источник, в Одесской области ракетным ударом сегодня ночью «были поражены сэсэошники из 73-го морского центра спецопераций», а именно в/ч А1594. По его словам, под ударом также оказались и операторы безэкипажных катеров, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили пункт временной дислокации элитных украинских формирований ракетным ударом в Харьковской области.

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    12 марта 2024, 08:19 • Новости дня
    ВСУ сосредоточили войска в 10 км от границы России на Харьковском направлении

    Марочко: ВСУ сосредоточили войска в 10 км от границы России на Харьковском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев наращивает группировку сил в Волчанске, который находится в 10 километрах от Белгородской области, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в последние дни зафиксировано наращивание группировки ВСУ в Волчанске, находящемся на расстоянии 10 км от Шебекино в  Белгородской области, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что увеличивается количество как боевиков, так и техники.

    Он рассказал также, что ВС России наносят удары по выявленным целям, а украинские военные продолжат придерживаться тактики прикрытия гражданской инфраструктурой, размещая личный состав по гражданским объектам.

    Ранее ВС России поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области.

    Коментарии (23)
    11 марта 2024, 21:39 • Новости дня
    Ученые обнаружили сверхчувствительность к алкоголю у переболевших коронавирусом

    Ученые выяснили, что длительный COVID-19 усиливает чувствительность к алкоголю

    Ученые обнаружили сверхчувствительность к алкоголю у переболевших коронавирусом
    @ Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что одним из последствий затяжного коронавируса может быть повышение чувствительности к алкоголю и усиление похмельного синдрома.

    Ученые рассказали, что чувствительность к алкоголю после коронавируса проявляется усталостью, затуманенным сознанием и головной болью, говорится в сообщении на сайте «Доктор Питер».

    В ходе исследования ученые собрали информацию о здоровье взрослых испытуемых, которые сообщили о повышении чувствительности к алкоголю вследствие перенесенной коронавирусной инфекции. Некоторые испытуемые сообщили, что после выздоровления они не могут переносить алкоголь даже в малых дозах. Последствиями употребления спиртных напитков зачастую становятся сильные головные боли, тошнота, одышка и затуманенность сознания, передает Газета.Ru.

    Кроме того, еще одна 40-летняя испытуемая рассказала, что после перенесенного ковида страдает от сильного похмельного синдрома, который растягивается на несколько дней.

    Другая пациентка отметила, что после того, как она выпила один бокал вина, у нее возникла такая тяжелая реакция, что она не могла пошевелиться. Женщина описала свои симптомы как сильное похмелье с головной болью, сонливостью и усталостью на следующий день. По ее словам, неделю спустя всего одна порция алкоголя привела к такому же результату.

    Ранее ученые выяснили, что у мужчины на фоне длительного коронавируса может поменяться цвет ног при вертикальном положении тела.

    Коментарии (9)
    12 марта 2024, 12:34 • Новости дня
    В Кремле назвали необходимое для успешного развития России число жителей

    Замруководителя АП Магомедов: В России должны проживать 500–700 млн человек

    В Кремле назвали необходимое для успешного развития России число жителей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России для успешного развития страны должны проживать около 500–700 млн человек, заявил заместитель руководителя Администрации президента (АП) РФ Магомедсалам Магомедов на Всероссийском форуме «Россия – Дом народов».

    Он отметил, что на такой большой территории должны жить не 145 млн человек, а минимум 500–700 млн, передает ТАСС.

    Магомедов отметил, что самая плохая тенденция для развития страны – уменьшение количества детей в семье.

    Он подчеркнул, что в основе культур всех народов России лежат традиционные ценности, а их основой «является, безусловно, семья». Поэтому он призвал сделать уважаемой и «модной» традицию крепкой многодетной семьи, чтобы молодежь к ней стремилась.

    Магомедов также добавил, что 70% россиян считают, что сила страны в ее многонациональности.

    При этом на Западе, наоборот, пытаются сделать этот фактор слабостью России.

    Консолидация в периоды столкновения с сильным врагом – это многовековая традиция российского совместного проживания.

    Магомедов процитировал президента РФ Владимира Путина: «Россия – это действительно огромная семья, можно сказать семья семей».

    Это, по словам заместителя руководителя АП, демонстрируют российские бойцы в зоне СВО, а также те, кто активно помогают им в тылу.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия была и остается оплотом традиционных ценностей.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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