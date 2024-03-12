Выборы-2024: Народ становится продюсером, и только люди решают, что будет в тренде

Актер Станислав Ярушин: Только народ решает, кто будет руководить страной

Tекст: Олег Исайченко

«Посмотрите, сколько у нас талантливой молодежи, как они выступают, какое у них музыкальное образование, полученное в России! Много музыкальных проектов получили поддержку президентского Фонда культурных инициатив. Я вижу, что музыку уважают – наконец-то!», – сказал Станислав Ярушин, актер, певец и ведущий.

«Гости моей программы – это люди шикарных голосов, душевные артисты, которые любят и умеют петь вживую, импровизировать. Это круто. И у современных музыкантов «продюсером» стал народ. Ведь только люди решают, что будет в тренде», – добавляет он.

«И тут я проведу параллель с выборами. Только мы с вами решаем, кто будет руководить страной. Не хочу никому доверять свое «завтра». Поэтому я пойду на выборы», – заключил Ярушин.