Россия запретила въезд премьерам Латвии и Эстонии

Tекст: Ольга Иванова

В списке числятся премьер-министры Латвии и Эстонии Эвика Силиня и Кая Каллас, а также ряд министров. Всего Москва закрыла въезд для 347 враждебно настроенных к России граждан Латвии, Литвы и Эстонии, говорится на сайте МИД РФ.

В дипведомстве подчеркнули, что причиной стали «враждебная политика государств Прибалтики в отношении России, активное лоббирование Латвией, Литвой и Эстонией санкционных мер против нашей страны, вмешательство во внутренние дела России, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями».

Ранее МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Литву и другие прибалтийские страны из-за крайне враждебных действий.