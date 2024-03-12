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Россия запретила въезд премьерам Латвии и Эстонии
МИД России закрыл въезд «наиболее враждебно настроенным к России» деятелям Прибалтики, список опубликован на сайте ведомства.
В списке числятся премьер-министры Латвии и Эстонии Эвика Силиня и Кая Каллас, а также ряд министров. Всего Москва закрыла въезд для 347 враждебно настроенных к России граждан Латвии, Литвы и Эстонии, говорится на сайте МИД РФ.
В дипведомстве подчеркнули, что причиной стали «враждебная политика государств Прибалтики в отношении России, активное лоббирование Латвией, Литвой и Эстонией санкционных мер против нашей страны, вмешательство во внутренние дела России, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями».
Ранее МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Литву и другие прибалтийские страны из-за крайне враждебных действий.