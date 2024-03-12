Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Россия заявила демарш Швейцарии
МИД: Послу Швейцарии Ланг заявлен демарш из-за конфискации госактивов России
Посол Швейцарии Кристина Марти Ланг 12 марта была вызвана в российское внешнеполитическое ведомство, где ей был заявлен демарш в связи с решением парламента страны приступить к выработке юридических основ конфискации российских государственных активов, сообщает МИД.
В заявлении ведомства в Telegram-канале говорится, что данный шаг швейцарских властей грубо попирает принципы и нормы международного права в отношении государственного иммунитета.
Москва подчеркнула, что попытки реализации какого-либо «репарационного механизма» будут являться не чем иным, как воровством на государственном уровне.
Также МИД России предупредил о неизбежном ответе на подобные действия.
7 марта швейцарские сенаторы большинством голосов поддержали использование правительством Швейцарии порядка 8,5 млрд долларов замороженных российских активов в качестве «репараций» Украине.