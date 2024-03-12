Мадуро сравнил Нетаньяху с Гитлером

Мадуро сравнил действия Израиля против палестинцев с истреблением евреев Гитлером

Tекст: Денис Тельманов

«То, что делают Нетаньяху и правительство Израиля, можно сравнить только с преследованием и истреблением еврейского народа Гитлером», – сказал Мадуро в понедельник в программе телеканала Venezolana de Television, передает ТАСС.

Он добавил, что, в частности, Израиль подвергает бомбардировкам мечети и убивает людей во время молитвы.

Мадуро подчеркнул, что намецкие лагеря смерти были освобождены Красной армией Советского Союза. Он также выразил надежду на достижение мира с наступлением священного для мусульман Рамадана.

Ранее сообщалось, что президент Кубы Мигель Диас-Канель поддержал своего бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву, сравнившего операции Израиля в секторе Газа с преступлениями нацистской Германии.

Лула да Силва заявил, что происходящее в секторе Газа – геноцид, и сравнил это со зверствами Адольфа Гитлера в отношении евреев.

По последним данным Минздрава сектора Газа, число погибших от израильских ударов достигло почти 29 тыс. человек, ранения получили более 68,8 тыс. человек.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил Лулу да Силву персоной нон-грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией.







