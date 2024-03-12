Выборы-2024: Голосование – это символ прав, обязанностей и равенства в России

Журналист Анастасия Заводовская: Когда женщины отказываются от своих избирательных прав – они поступают недальновидно

Tекст: Олег Исайченко

«Если обратиться к истории, то право голоса не всегда было чем-то естественным и доступным каждому. Особенно это касается женщин, которые чуть больше 100 лет назад приложили немало усилий для того, чтобы добиться равенства в этом вопросе», – полагает журналист, smm-редактор газеты ВЗГЛЯД Анастасия Заводовская.

«Когда я задумываюсь об истории женского избирательного права в Европе – эта история вызывает сочувствие. Ведь странно, когда женщины рожали и воспитывали детей, но при этом были лишены права высказаться по политическим вопросам и не могли определить дальнейшую судьбу своих стран. Благо Россия стояла в авангарде этих изменений, поэтому сегодня другие времена, и просто так отказываться от своих прав – как минимум недальновидно», – отметила собеседница.

«Впервые я пошла на выборы, когда мне исполнилось 18 лет. Для меня это был торжественный момент. Первый поход на участок мы, будучи студентами журфака, воспринимали как некую инициацию, как переход из подросткового состояния во взрослое, где голосование – это символ прав, обязанностей и равенства», – вспоминает журналист.

«С годами убежденность в этом росла. Пойти на избирательный участок – это позиция взрослого человека. Игнорировать выборы – это позиция ребенка и попытка переложить ответственность на других взрослых, мол, я – «в домике». Вообще, брать на себя ответственность – полезный навык, который пригодится во многих начинаниях. А выбирать будущее своей страны – это наивысшая степень ответственности», – резюмирует Заводовская.