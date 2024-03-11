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ФОМ: Путина на выборах готовы поддержать более 80% россиян, ожидаемая явка около 70%
Самовыдвиженца Владимира Путина на предстоящих президентских выборах готовы поддержать более 80% российских граждан, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
ФОМ на своем сайте представил последний опрос перед выборами президента России.
Так, 80,8% из тех, кто, согласно принятой модели интерпретации данных опроса, придет на избирательные участки, готовы проголосовать за Путина. На втором месте – кандидат от КПРФ Николай Харитонов (5,7%). Далее Леонид Слуцкий (ЛДПР), который набирает 5,6%, следом Вячеслав Даванков («Новые люди») – 4,6%. Еще 3,3% ФОМ относит к «недействительным бюллетеням».
Явка, по данным социологов, составит 69,8%.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос «ФОМнибус» проводился 4–6 марта 2024 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктов, среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%. По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).
Кроме того, свой электоральный расчет представило ООО «Институт социального маркетинга».
По данным ИНСОМАР, за Путина проголосуют 80,2% избирателей. На втором месте – Харитонов (6,3%), на третьем – Слуцкий (5,6%), далее – Даванков (5,1%). К испорченным бюллетеням отнесли 2,8%.
Расчетная явка, согласно подсчетам института, составит 71–73%.
Инициативное исследование ООО «Институт социального маркетинга» проводилось 6–7 марта 2024 года методом телефонного интервью среди 3 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше по общероссийской выборке. Максимально возможная статистическая погрешность составляет 1,78%.
По данным ВЦИОМ, за Путина готовы проголосовать более 80% россиян, ожидаемая явка превысит 70%.