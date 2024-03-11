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ВЦИОМ: За Путина готовы проголосовать более 80% россиян, ожидаемая явка – 70%
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в понедельник представил результаты электорального расчета к предстоящим выборам президента России.
Согласно электоральному расчету, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует с показателем 82%. «Голоса между другими кандидатами распределились следующим образом: Н. Харитонов (КПРФ) – 6%, В. Даванков (партия «Новые люди») – 6%, Л. Слуцкий (ЛДПР) – 5%», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Расчетный показатель явки на предстоящих выборах президента России, по данным социологов, составляет 71%.
Актуальный электоральный расчет ВЦИОМ проводился по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 6 марта на основе опросных данных – всероссийского телефонного опроса. Итоговый результат получается в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчет явки и расчет голосования.
В расчетной модели учитываются следующие показатели: 1) Информированность о дате выборов («Знаете ли Вы, когда состоятся следующие выборы президента России? Если знаете, пожалуйста, назовите месяц, год»); 2) Явка или вероятность участия в выборах («Скажите, Вы примете участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2024 года, или не примете?»); 3) Мотивы голосования («Почему Вы планируете принять участие в выборах? Пожалуйста, назовите причину»; 4) Декларируемое голосование («Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ»); 5) Уверенность в выборе («В какой степени Вы уверены, что будете голосовать именно так на выборах президента в этом году?»); 6) Вероятность голосования, если кандидат не примет участия («Если выбранный Вами кандидат по каким-либо причинам не будет участвовать в выборах, за кого из этого списка Вы, скорее всего, проголосуете?»); 7) Допустимое голосование за кандидатов («Я еще раз перечислю Вам имена российских политиков. По каждому из них скажите, Вы в принципе допускаете или не допускаете для себя возможность проголосовать на президентских выборах за этого кандидата?»); 8) Информированность о том, где находится избирательный участок («Знаете ли Вы, где расположен ваш избирательный участок?»); 9) Ретроспективная электоральная активность («Пожалуйста, вспомните прошлые выборы президента России в 2018 году. За какого кандидата Вы тогда голосовали?»).
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.