  • Новость часаНад Новгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
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    Охота на украинские ЗРК вышла на новый уровень
    Три страны готовы вступить в альянс с Францией для отправки военных на Украину
    На Украине заговорили о предательстве из-за потери ЗРК Patriot
    БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных (видео)
    Министр обороны Италии поспорил с Макроном об отправке войск на Украину
    В США раскрыли судьбу экипажей уничтоженных ЗРК Patriot
    CNN объяснил высокий уровень потерь ВСУ
    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине
    Дефицит бюджета заставил Украину искать деньги вне США
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад боится мирной России, а не ядерной бомбы

    До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.

    20 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Куда исчез политический подтекст 8 Марта

    Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.

    13 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    15 комментариев
    10 марта 2024, 17:44 • Новости дня

    ВСУ сбросили взрывоопасный объект с беспилотника на Донецк

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с дрона на Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    В сообщении говорится, что атака ударным БПЛА со стороны украинских войск была зафиксирована в 14.40 в городе Донецк (Куйбышевский район). Отмечается, что сброшен ВОП с беспилотника, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили ВОП с дрона на Горловку в ДНР.

    10 марта 2024, 07:44 • Новости дня
    Forbes счел экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot уничтоженным

    Forbes заявил, что члены экипажа пораженных на Украине ЗРК Patriot «почти наверняка погибли»

    Forbes счел экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot уничтоженным
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине, обозреватель Дэвид Экс заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли».

    Экс отметил, что «две пусковые установки Patriot взорвались», вооруженные силы Украины «в результате одной катастрофы» лишились до 13% пусковых установок Patriot. По его словам, обнаружить и одним ударом уничтожить ЗРК российским войскам удалось благодаря настойчивости операторов беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot. Позднее источник сообщил, что в районе Покровска, предположительно, уничтожены три ЗРК Patriot.


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    9 марта 2024, 23:57 • Новости дня
    Politico: Три страны готовы вступить в альянс с Францией для отправки военных на Украину

    Politico заявила о создании Францией альянса стран, готовых отправить западных военных на Украину

    Politico: Три страны готовы вступить в альянс с Францией для отправки военных на Украину
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция создает альянс государств, которые «потенциально готовы» отправить западных военных на Украину, пишут СМИ.

    Как заявила Politico, это углубляет противостояние Франции с «более осторожным Берлином». Хотя после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона большинство стран ЕС подчеркнули, что не планируют направлять военных на Украину, Эстония, Латвия и Литва «гораздо более открыты для этой идеи», передает РИА «Новости».

    Напомним, Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. По данным французских СМИ, он заявил, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.

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    9 марта 2024, 20:57 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении трех ЗРК Patriot ВСУ возле Покровска

    ТАСС: Три американских ЗРК Patriot ВСУ могли быть уничтожены возле Покровска

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе Покровска в Донецкой народной республике, предположительно, уничтожены три американских зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot.

    «При помощи ОТРК «Искандер», предварительно, уничтожены три пусковые установки американского ЗРК Patriot у Покровска», – сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    Собеседник агентства уточнил, что в результате удара также уничтожены западные наемники, входившие в состав расчетов ЗРК.

    В субботу Минобороны опубликовало видео удара «Искандером» по С-300 ВСУ возле Покровска. Впоследствии появилась информация, что в ходе этого удара ВС России уничтожили два ЗРК Patriot.

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    9 марта 2024, 18:12 • Новости дня
    Украинский солдат три дня выхаживал раненого российского бойца под Авдеевкой
    Украинский солдат три дня выхаживал раненого российского бойца под Авдеевкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Солдат ВСУ в течение трех дней помогал выживать российскому военнослужащему, получившему тяжелое ранение в ходе взятия Авдеевки, а затем сдался в плен.

    По словам российского военнослужащего по имени Сергей, во время взятия Авдеевки он в составе группы из девяти человек вошел в поселок Ласточка, где они заняли позиции в одном из зданий, передает «Царьград».

    Сообщается, что во время обороны позиций Сергей получил ранение, сослуживцы спрятали его в укрытии. Пока боец ждал эвакуационную группу, к нему приблизился неизвестный, который оказался украинским солдатом. При себе у не было ни оружия, ни бронежилета.

    В течение трех дней украинец помогал россиянину выжить, носил ему воду, а после эвакуации добровольно сдался в плен.

    Ранее украинский пленный рассказал о внушении ненависти к русским на обучении в Британии.

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    10 марта 2024, 04:28 • Новости дня
    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине

    Sunday Times сообщила о тайном визите Джонсона в Венесуэлу для обсуждения Украины

    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине
    @ Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В феврале экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон тайно посетил Каракас для обсуждения с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро конфликта на Украине, сообщают СМИ.

    Джонсон из Доминиканской Республики, где проводил отпуск с семьей, на частном самолете прилетел в Каракас и пробыл там менее суток. Визит состоялся на фоне слухов о возможных поставках Венесуэлой оружия и военной техники России, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

    Также Джонсон и Мадуро обсудили возможность нормализации отношений Венесуэлы с Великобританией – сейчас Лондон не признает легитимность правительства Мадуро. Sunday Times пишет, что речь шла о «честных и справедливых» выборах в Венесуэле и деэскалации напряженности с Гайаной.

    Представители Джонсона заявили, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон был в курсе визита. Также Джонсон общался с временным поверенным в делах Великобритании в Венесуэле Колином Диком. Источники в Форин-оффисе указали, что Джонсон, которому не требовалось разрешение для неофициальной поездки, оповестил Кэмерона уже по пути в Каракас.

    Нет информации о том, кто был инициатором встречи. Визит был оплачен из личных средств Джонсона. Источники заявили, что Джонсон все еще считает Мадуро «нарушителем прав человека». Сообщается, что Джонсон продвигал повестку президента Украины Владимира Зеленского. Через несколько дней после поездки в Венесуэлу Джонсон посетил Киев, где встретился с Зеленским.

    В феврале Мадуро заявил, что Россия побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине. Мадуро подчеркнул, что президент России Владимир Путин «полностью контролирует сложившуюся ситуацию», а также напомнил, что «Украине просто не дают разрешения начать мирные переговоры».

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    10 марта 2024, 10:47 • Новости дня
    Макрон впервые ответил на слухи о смене пола женой

    Макрон опроверг слухи о том, что его жена родилась мужчиной

    Макрон впервые ответил на слухи о смене пола женой
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Франции Эммануэль Макрон впервые отреагировал на слухи, что его жена Брижит раньше была мужчиной, сообщает телеканал TF1.

    Как сказал глава государства после окончания мероприятия, посвященного Международному женскому дню в Париже, самое худшее – это ложная информация», передает «Лента.ру». Он также подчеркнул, что феминистская борьба «затрагивает всех».

    «Не существует общества, которое живет достойно, если в нем нет равенства», – добавил Макрон. Он также признался, что слухи о его жене вызывают в нем гнев.

    Ранее суд отклонил иск Брижит Макрон против назвавших ее трансгендером женщин.

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    10 марта 2024, 10:44 • Новости дня
    На Украине заговорили о предательстве из-за потери ЗРК Patriot
    На Украине заговорили о предательстве из-за потери ЗРК Patriot
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные эксперты допустили, что уничтожение двух зенитно-ракетных комплексов Patriot в Донецкой народной республике (ДНР) произошло из-за предательства, сообщили местные СМИ.

    Как пишет издание «Страна.ua», украинские эксперты подтвердили уничтожение ЗРК Patriot, отметив, что «для борьбы с российскими самолетами, которые сбрасывают КАБы, системы ПВО ВСУ вынуждены перемещать к линии фронта, из-за чего они попадают в зону поражения».

    Кроме того, эксперты не исключили фактора предательства, поскольку, по их мнению, кто-то из военных ВСУ мог известить российских солдат о маршруте передвижения ЗРК Patriot.

    Военный специалист по связи Сергей Бескрестный, известный как Сергей Флэш, также прокомментировал уничтожение ЗРК Patriot, добавив, что особую проблему представляют управляемые авиационные бомбы (КАБ), поэтому украинским военным приходится перемещать способные сбить носители этих боеприпасов комплексы Patriot ближе к линии фронта, передает Lenta.Ru.

    По его словам, таких «бродячих» ЗРК мало, поэтому для ВС РФ устранить проблему очень легко, необходимо их найти и уничтожить. Флэш подчеркнул, что после этого «в дело включается ГРУ и, вероятно, предатели», поскольку случайно обнаружить Patriot за 50 километров от фронта с беспилотника невозможно, а при их перемещениях соблюдаются серьезные меры предосторожности.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot. Позднее источник сообщил, что в районе Покровска, предположительно, уничтожены три ЗРК Patriot.

    В воскресенье обозреватель Дэвид Экс, комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине, заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли».

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    9 марта 2024, 21:39 • Новости дня
    Вице-канцлер ФРГ матом призвал политиков решать проблемы

    Der Spiegel: Вице-канцлер ФРГ Хабек матом призвал политиков решать проблемы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр экономики и проблем климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек позволил себе нецензурную брань, призывая политиков решать существующие проблемы.

    Инцидент произошел во время выступления Хабека перед студентами Колумбийского университета в Нью-Йорке, пишет Der Spiegel, передает телеканал «360».

    «Решите те ****** (нецензурный аналог слова «чертовы» – Прим. ВЗГЛЯД) проблемы, которые у нас сейчас есть», – сказал Хабек, подчеркнув, что политики не должны передавать проблемы следующему поколению.

    Политикам необходимо осознавать реальность, чтобы избежать повторения ошибок прошлого, подчеркнул он.

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    9 марта 2024, 17:55 • Новости дня
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в ДНР

    ВС России с помощью «Искандера» уничтожили два ЗРК Patriot в ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России ударом ракеты ОТРК «Искандер-М» в районе Покровска Донецкой народной республики уничтожили два зенитных ракетных комплекса Patriot американского производства.

    В ходе анализа ранее опубликованного Минобороны видео удара по украинской позиции установлено, что на кадрах не только украинские ЗРК С-300, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

    По информации собеседника издания, два из уничтоженных комплексов являются американскими ЗРК Patriot.

    Ранее Минобороны опубликовало видео удара «Искандером» по С-300 ВСУ возле Покровска.

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    9 марта 2024, 20:43 • Новости дня
    Захарова ответила на тезисы посла Смит об отношениях России и НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала распространяющееся на Западе видео двухлетней давности, на котором посол США в НАТО Джулианна Смит говорит о попытках Североатлантического альянса «подружиться» с Россией.

    «Новости из дурдома альтернативной реальности: пропагандистские ресурсы госдепартамента достали из нафталина и начали разгонять позапрошлогоднее видео, по привычке выдав старое за новое и наверняка списав под это бюджетные средства. В ролике посол США в НАТО Джули (Джулианна) Смит рассказывает сказки на тему «почему у НАТО и России не сложились отношения», – пишет Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат напомнила, что в течение последних десятилетий НАТО неоднократно наращивала свое присутствие и приближалась к российским границам, а после первого расширения альянс, « грубо нарушив основополагающие принципы международного права, закреплённые в Уставе ООН, напал на Югославию», разрушив тем самым фундамент европейской безопасности.

    Она также ответила на обвинения в адрес России относительно событий в Грузии 2008 году.

    «Независимая комиссия во главе с представителем Швейцарии Хайди Тальявини, которая расследовала обстоятельства событий августа 2008 года, сделала однозначный вывод – в ночь с 7 на 8 августа режим Саакашвили совершил неспровоцированный акт агрессии в отношении Цхинвала и наших миротворцев. Кстати, в июле того же года в Тбилиси побывала госсекретарь США Кондолиза Райс...», – пишет дипломат.

    Кроме того, Захарова напомнила о заявлениях об открытых для Украины и Грузии дверях альянса, о роли Запада в госперевороте на Украине в 2014 году.

    «Сетуя на то, что у России «нет миссии при НАТО», посол умолчала о том, что работа нашего Постпредства была приостановлена после того, как в Альянсе без объяснения причин отозвали аккредитацию у 8 сотрудников и запретили российским дипломатам посещать штаб-квартиру организации, инициативно ограничив контакты», – отметила представитель российского МИД.

    Сегодня руководство НАТО и стан – членов альянса открыто заявляют о том, что их главной целью является нанесение «стратегического поражения» России, подчеркнула Захарова.

    «Госдепартаменту советуем свои не первой свежести «сказки для самых маленьких» о том, как «НАТО тянула руки помощи, но не сложилось» снабжать закадровым смехом. Иначе смотреть это невозможно. И ждём, когда же всё-таки на Си-стрит снимут ролики про собственную агрессию в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане», – резюмировала она.

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    10 марта 2024, 12:51 • Новости дня
    CNN объяснил высокий уровень потерь ВСУ

    CNN: Применение Россией авиабомб ФАБ-1500 на Украине обусловило высокий уровень потерь ВСУ

    CNN объяснил высокий уровень потерь ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Применение Россией управляемых авиационных бомб ФАБ-1500 на Украине привело к высокому уровню потерь среди ВСУ и изменило расстановку сил на фронте, сообщил телеканал CNN.

    Как сообщил телеканал, кадры, на которых показано действие авиабомб, «проиллюстрировали огромную мощь» этих боеприпасов, превративших в руины линию обороны ВСУ, передает ТАСС. Там добавили, что ФАБ-1500 способны наносить серьезный ущерб критической инфраструктуре и оказывать «сильное давление на моральный дух» противника. По данным CNN, именно эти авиабомбы сыграли важную роль во время взятия Россией Авдеевки.

    Как рассказал исследователь Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джастин Бронк, чье мнение приводит телеканал, применение ФАБ-1500 позволило России «более эффективно использовать ВВС в тактических целях», им могли бы противостоять только ЗРК Patriot, которыми ВСУ владеют лишь в ограниченном количестве.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия на полях сражений СВО начинает массовое применение вида оружия, которое уже доказало свою высокую эффективность. Речь идет об авиабомбах с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК). Кроме того, именно применение ФАБов подорвало дух противника в Авдеевке.

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    9 марта 2024, 21:23 • Новости дня
    Папа Римский посоветовал Киеву мужественно поднять «белый флаг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киеву стыдно поднять «белый флаг», но ему следует подумать о людях, набраться мужества и пойти на переговоры с Россией, заявил Папа Римский Франциск.

    В интервью швейцарской телерадиокомпании RSI Папа Римский Франциск выразил мнение, что сильнее тот, кто думает о людях, у кого есть смелость поднять «белый флаг» и пойти на переговоры, его слова приводит Reuters, передает Ura.ru.

    «Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?», – задал вопрос понтифик. Он добавил, что переговоры можно вести при посредничестве мировых держав, многие из которых уже готовы к этому.

    Ранее на Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией.

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    9 марта 2024, 23:16 • Новости дня
    Запашный сообщил о смерти молодой артистки цирка после обморока за кулисами

    Эдгард Запашный сообщил о смерти молодой артистки Большого Московского цирка Влады Морозовой после обморока за кулисами

    Tекст: Антон Антонов

    Молодая артистка Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Влада Морозова умерла в реанимации после того, как потеряла сознание за кулисами, сообщил директор цирка Эдгард Запашный.

    Запашный в Telegram сообщил, что девушка потеряла сознание за кулисами во время спектакля. Медики скорой помощи пытались оказать ей помощь на месте, затем девушку госпитализировали в Первую градскую больницу. Более трех часов врачи пытались ее спасти. Запашный сообщил, что перед спектаклем артистка проходила медицинское освидетельствование. Как заявил Запашный, сообщения о том, что девушка скончалась до спектакля, не соответствуют действительности, передает ТАСС.

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    10 марта 2024, 03:25 • Новости дня
    Суд на Украине впервые отобрал квартиру у пенсионерки за «сепаратизм»

    Суд в Виннице постановил отобрать квартиру у 80-летней пенсионерки за поддержку России

    Tекст: Антон Антонов

    За поддержку России суд в Виннице заочно приговорил 80-летнюю пенсионерку Аллу Стадницкую к четырем годам лишения свободы, а также отобрал у нее квартиру, сообщили украинские СМИ.

    Бывшая учительница еще до российской специальной военной операции на Украине уехала к дочери в Россию. В России пенсионерка стала публиковать в интернете сообщения политического содержания. Соседи рассказали, что Стадницкая, проживая в Виннице, также не скрывала пророссийскую позицию, пишет «Московский комсомолец».

    СБУ заявила, что Стадницкая в соцсети «Одноклассники» призвала главу российского государства Владимира Путина спасти «бандеровскую Украину» и ставила лайки враждебным киевскому режиму сообщениям, передает РЕН ТВ.

    Приговор вступит в силу в течение месяца, если не будет подана апелляция. Стадницкая десятки лет преподавала в винницкой школе физику. Ее квартиру хотят передать кому-то из украинских военных. В материалах украинских СМИ также отмечается, что подобноение решение украинскими судами выносится впервые. Также в материалах дела фигурирют обвинения пенсионерки в «сепаратизме».

    В феврале на Украине певца и депутата Госдумы Дениса Майданова осудили на 15 лет с конфискацией имущества за песню «Сарматушка».

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    10 марта 2024, 12:32 • Новости дня
    Захарова объяснила смысл оговорки Байдена об Афганистане и Украине

    Захарова: Штаты кроваво опозорились с украинским проектом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден, перепутавший Афганистан с Украиной, просто не может больше держать в себе очевидный всем позор Вашингтона на Украине.

    По словам Захаровой, СМИ сообщили, что «Байден перепутал Украину с Афганистаном», но он не перепутал, а просто не может больше сдерживать в себе то, что Штаты кроваво опозорились с украинским проектом, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Джо Байден в интервью MSNBC перепутал Украину с Афганистаном и Ираком.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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