Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.6 комментариев
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с дрона на Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В сообщении говорится, что атака ударным БПЛА со стороны украинских военных была зафиксирована в 16.45 в населенном пункте Горловка (Никитовский район). Отмечается, что ВСУ сбросили ВОП с беспилотника, передает РИА «Новости».
По данным представительства, с 15.15 по 16.00 по Горловке также было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько заявил, что украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника над городом в ДНР.