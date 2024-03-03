ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что атака ударным БПЛА со стороны украинских военных была зафиксирована в 16.45 в населенном пункте Горловка (Никитовский район). Отмечается, что ВСУ сбросили ВОП с беспилотника, передает РИА «Новости».

По данным представительства, с 15.15 по 16.00 по Горловке также было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров.

Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько заявил, что украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника над городом в ДНР.