Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Ближнем Востоке

По делу о мошенничестве в особо крупном размере арестованы четыре преподавателя Военно-космической академии в Петербурге
Задержаны начальник кафедры сетей и систем связи космических комплексов, доктор технических наук, профессор Кирилл Цветков, начальник кафедры космической радионавигации, доктор технических наук, доцент Андрей Назаров, его заместитель Владимир Авдеев и преподаватель Артемий Павлов.
Источники «Коммерсанта» сообщили, что в 2021–2023 годах группа мошенников, выполняя опытно-конструкторские работы по контрактам с Минобороны, указала в качестве соисполнителей 82 работника научно-учебного центра вуза, хотя те реального участия в ОКР не принимали.
Выписанные на этих работников средства – почти 8,5 млн рублей – участники махинаций присвоили, потратив «по своему усмотрению». Задержанные признали причастность к хищениям, Назаров и Авдеев – «в полном объеме», Цветков и Павлов – «едва повинились», пишет издание. В частности, Цветков утверждает, что полученные деньги потратил на ремонт служебных помещений.
Следствие проверяет их на причастность к иным хищениям бюджетных средств, а также пытается установить возможных сообщников в академии. Начальник академии генерал-майор Анатолий Нестечук заявил, что ему ничего не известно о хищениях.