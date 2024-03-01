ГП Азербайджана: В захоронении в Ходжалы обнаружены останки 10 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

23 февраля, Генпрокуратура Азербайджана сообщила об обнаружении в ходе раскопок, проводимых в рамках восстановительных работ в центре Ходжалы, останков как минимум четырех человек, в том числе ребенка, со связанными руками и ногами. Позднее были найдены останки еще одного человека, передает ТАСС.

Как говорится в сообщении ведомства, сегодня были обнаружены останки еще пяти человек, общее число найденных останков выросло до 10 (двое из них, предположительно, являются несовершеннолетними), они подвергались пыткам и физическому насилию и были захоронены не менее 25 лет назад.

Там отмечается, что город Ходжалы в Карабахе был захвачен армянскими вооруженными силами в 1992 году. Тогда, в ночь с 25 на 26 февраля, при штурме города были убиты 613 мирных жителей. Азербайджан вернул контроль над городом в сентябре прошлого года.

Ранее в азербайджанском МИД заявили, что Вашингтон, признавая геноцид армян в Османской империи и оставляя без внимания преступления против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, подает «пример предвзятости и двойных стандартов».