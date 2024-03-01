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ГП Азербайджана: В захоронении в Ходжалы обнаружены останки 10 человек
Генпрокуратура (ГП) Азербайджана сообщила об обнаружении останков десяти человек со следами пыток в захоронении в городе Ходжалы в Карабахе.
23 февраля, Генпрокуратура Азербайджана сообщила об обнаружении в ходе раскопок, проводимых в рамках восстановительных работ в центре Ходжалы, останков как минимум четырех человек, в том числе ребенка, со связанными руками и ногами. Позднее были найдены останки еще одного человека, передает ТАСС.
Как говорится в сообщении ведомства, сегодня были обнаружены останки еще пяти человек, общее число найденных останков выросло до 10 (двое из них, предположительно, являются несовершеннолетними), они подвергались пыткам и физическому насилию и были захоронены не менее 25 лет назад.
Там отмечается, что город Ходжалы в Карабахе был захвачен армянскими вооруженными силами в 1992 году. Тогда, в ночь с 25 на 26 февраля, при штурме города были убиты 613 мирных жителей. Азербайджан вернул контроль над городом в сентябре прошлого года.
Ранее в азербайджанском МИД заявили, что Вашингтон, признавая геноцид армян в Османской империи и оставляя без внимания преступления против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, подает «пример предвзятости и двойных стандартов».