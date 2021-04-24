Азербайджан отреагировал на заявление Байдена о геноциде армян

Признание президентом США Джо Байденом геноцида этнических армян в Османской империи вызывает сожаление и искажает историческую правду, заявило министерство иностранных дел Азербайджана.

«Заявление президента США Джо Байдена, исказившее историческую правду о событиях 1915 года, вызывает сожаление. Те, кто политизирует так называемый геноцид армян, умалчивают о массовых убийствах более 500 тыс. человек армянскими вооруженными формированиями, а также о массовых убийствах, совершенных армянскими дашнаками в Баку и других регионах Азербайджана в марте 1918 года», – говорится в заявлении на сайте ведомства.

В азербайджанском МИД подчеркнули, что Вашингтон, признавая геноцид армян в Османской империи и оставляя без внимания преступления против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, подает «пример предвзятости и двойных стандартов». В ведомстве обратили внимание на то, что Армения «хочет скрыть события и пытается изобразить себя угнетенной страной», однако в то же время не принимает предложение Турции о совместном расследовании событий того времени. «Фальсификация истории, попытки переписать историю и ее использование для политического давления недопустимы», – заявили в МИД.

В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. Турция в свою очередь предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида этнических армян в Османской империи.

Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».

В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.