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24 апреля, суббота | Последнее обновление — 21:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Алиев и Эрдоган осудили признание Байденом геноцида армян
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Азербайджан отреагировал на заявление Байдена о геноциде армян
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Признание президентом США Джо Байденом геноцида этнических армян в Османской империи вызывает сожаление и искажает историческую правду, заявило министерство иностранных дел Азербайджана.
«Заявление президента США Джо Байдена, исказившее историческую правду о событиях 1915 года, вызывает сожаление. Те, кто политизирует так называемый геноцид армян, умалчивают о массовых убийствах более 500 тыс. человек армянскими вооруженными формированиями, а также о массовых убийствах, совершенных армянскими дашнаками в Баку и других регионах Азербайджана в марте 1918 года», – говорится в заявлении на сайте ведомства.
В азербайджанском МИД подчеркнули, что Вашингтон, признавая геноцид армян в Османской империи и оставляя без внимания преступления против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, подает «пример предвзятости и двойных стандартов». В ведомстве обратили внимание на то, что Армения «хочет скрыть события и пытается изобразить себя угнетенной страной», однако в то же время не принимает предложение Турции о совместном расследовании событий того времени. «Фальсификация истории, попытки переписать историю и ее использование для политического давления недопустимы», – заявили в МИД.
В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. Турция в свою очередь предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида этнических армян в Османской империи.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
Байден заявил Эрдогану о решении признать геноцид армян в Османской империи
В субботу глава американского государства Джо Байден объявит о признании геноцида армян в Османской империи, сообщил источник.
Об этом Байден сообщил в телефонном разговоре президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Администрация турецкого лидера сообщила, что Эрдоган призвал Байдена прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана в Сирии и организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
Байден собрался признать геноцид армян в Османской империи
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен официально признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века, сообщили источники The Wall Street Journal в американской администрации.
По информации издания, заявление о признании геноцида армян в Османской империи Байден может сделать в субботу, 24 апреля. Ежегодно в эту дату в Армении проходит День памяти жертв геноцида армян. При этом источники издания отмечают, что окончательного решения пока не принято, а Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания геноцида, передает ТАСС.
Издание подчеркивает, что возможное признание Байденом геноцида армян привело бы к значительному ухудшению отношений Вашингтона и Анкары.
Напомним, в декабре 2019 года Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. В октябре 2019 года за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовала Палата представителей Конгресса США. Вопреки этому Госдепартамент США отказался вслед за Конгрессом официально признать геноцид армян.
Геноцид армянского народа в Османской Турции первым в 1965 году признал Уругвай, а затем – около 20 государств, в том числе Россия. При этом федеральные власти США геноцид не признавали. Сама Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и пытается всячески воспрепятствовать его признанию в мире.
Турция предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде армян
Признание президентом Соединенных Штатов Джо Байденом геноцида армян в Османской империи подрывает отношения Анкары и Вашингтона и «откроет глубокую рану» на дружбе двух стран, заявило министерство иностранных дел Турции.
«Это заявление США, которое искажает исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и откроет глубокую рану, которая нанесет урон нашему взаимному доверию и дружбе», – передает РИА «Новости» заявление турецкого МИД.
Турция призвала Байдена изменить свое мнение и посодействовать «мирному сосуществованию в регионе, особенно между турецким и армянским народами, вместо того чтобы служить повестке дня тех кругов, которые пытаются разжечь вражду».
В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
Байден признал геноцид армян
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века, соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.
«Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся не допустить повторения подобного зверства. Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, 1,5 млн армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению. Мы чтим память жертв Meds Yeghern («великое злодеяние»), чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте резиденции президента США.
«Из тех, кто выжил, большинство были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах. Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За прошедшие десятилетия армянские иммигранты обогатили Соединенные Штаты бесчисленным количеством способов, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела так много их предков к нашим берегам», – сказал Байден.
Между тем, Турция отвергла заявление американского лидера в геноциде армян, обвинив Байдена в популизме. «Слова не могут изменить или переписать историю. Нам нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого. Политический оппортунизм – величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме», – говорится в Twitter главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
В Турции показали анимацию уничтожения похожей на «Панцирь-С1» цели
Турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции новейший беспилотник Akinci уничтожает цель, напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».
В анимационном видео, размещенном Roketsan в соцсетях, турецкий беспилотник, оснащенный «умными бомбами» MAM-T, поражает похожую на «Панцирь-С1» цель в пустыне. Ранее Roketsan сообщила о первом успешном испытании этих управляемых боеприпасов, передает РИА «Новости».
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Ранее в программе «Вести недели» на российском ТВ был показан анимационный видеоролик, на котором российский беспилотник «Ланцет» уничтожает цель, похожую на БПЛА Bayraktar с эмблемой ВВС Турции.
В начале апреля в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar – сообщили РИА «Новости», что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
В Крыму собрались создать аналог турецкой Анталии
Туристический кластер в Сакском районе на западном побережье Крыма станет своеобразным аналогом турецкого курорта Анталия, заявил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
Кабанов заявил, что «данный проект можно назвать своего рода аналогом турецкого курорта Анталия», и «фактически на западном побережье Крыма будет построен новый современный курорт», передает РИА «Новости».
По его словам, государство обеспечит строительство всей необходимой инфраструктуры, а возведением рекреационных объектов займутся инвесторы, которые уже активно интересуются данным кластером.
Ранее сообщалось, что новый курортный кластер планируется построить в Сакском районе на западном побережье Крыма, где можно сделать рекреационную зону и куда зайдут крупные туроператоры.
Кластер планировалось построить возле села Штормовое. Ориентировочная площадь – порядка 500 гектар с пятикилометровой пляжной линией.
Ранее сообщалось, что в Крыму ожидают рекордный поток туристов в 2021 году.
В Турции объявили о решении начать использовать «Спутник V» в ближайшее время
В ближайшее время Турция начнет использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» будет, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
«Сейчас у нас используются две вакцины, и мы работаем над тем, чтобы увеличить их число. В ближайшее время в наш арсенал войдет российская вакцина «Спутник V», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее член научного совета по коронавирусу при минздраве Турции Афшин Эмре Кайыпмаз уточнил, что испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжаются, об одобрении ее производства в стране речи пока не идет.
В начале апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины «Спутник V», а также обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу.
Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию «Спутником V».
Авиакомпании вывезли из Турции еще 4,6 тыс. российских туристов
Российские и турецкие авиакомпании вывезли из Турции еще около 4,6 тыс. россиян, совершив 20 рейсов, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.
Перевозчики из России выполнили в среду 16 рейсов из Стамбула и Антальи в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Уфу и Казань, турецкие авиакомпании – четыре рейса из Стамбула в Москву, передает РИА «Новости».
В Росавиации сообщили, что рейсы из Танзании в среду не выполнялись, ближайшие полеты из Занзибара запланированы на 24 и 25 апреля.
Днем ранее авиакомпании перевезли из Турции в Россию 6,7 тыс. россиян, из Танзании – 56.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву.
Российским туристам разъяснили правила поведения в Турции во время локдауна.
В Турции объявили трехдневный локдаун
Турецкие власти вводят круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне роста распространения коронавируса в стране, говорится в циркуляре МВД Турции.
«В связи с тем, что 23 апреля является государственным праздником – Днем национальной независимости и детей, на этой неделе ограничение выхода на улицу начнется в 19.00 22 апреля и закончится в 05.00 26 апреля», – передает РИА «Новости» текст документа.
Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00, визитов к врачам и выгула собак.
На прошлой неделе суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63082 случая. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.
20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву.
Российским туристам разъяснили правила поведения в Турции во время локдауна
В Турции вводится локдаун на три дня. Несмотря на приостановку авиасообщения с Россией, в стране остаются российские туристы. Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин пояснил, что на россиян и других иностранцев действие комендантского часа не распространяется.
Россияне в Турции должны так же, как и остальные, соблюдать масочный режим, однако ограничений на их передвижение не накладывается. Путешественникам рекомендовано носить с собой ваучер отеля и электронный код, который они получают за 72 часа до вылета в Турцию, чтобы избежать проблем с законом.
«Российские туристы продолжают отдых. На них никогда комендантский час не распространялся и не будет распространяться. На территории отелей все работает в обычном режиме. Последние организованные туристы из России прилетели в Турцию 14 апреля. Они все примерно к майским праздникам на своих рейсах планово вернутся», – передает слова Горина «Ридус».
По словам эксперта, в Турции на данный момент находятся приблизительно 29 тыс. россиян, которые улетели по туристической путевке.
«По состоянию на 15 апреля 50 тыс. организованных туристов находились в Турции. 43% от этого количества отдыхающих вернулись в Россию 18 апреля. Соответственно, сейчас там остались туристы, у которых срок поездки заканчивается примерно 30 апреля. Также в Турции сейчас отдыхают самостоятельные туристы, которые полетели туда прямыми и транзитными рейсами. Их вывозом занимается Росавиация. Выполняется большое количество плановых и дополнительных рейсов», – уточнил глава транспортного комитета АТОР.
МВД Турции в четверг сообщило, что турецкие власти вводят круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне роста распространения коронавируса в стране.
Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00, визитов к врачам и выгула собак.
На прошлой неделе суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.
Из Турции и Танзании вывезли 60 тыс. российских туристов
Авиакомпании 15-21 апреля перевезли в Россию из Турции и Танзании 60,7 тыс. пассажиров, совершив около 300 рейсов, следует из сообщения Росавиации.
«За период с 15 по 21 апреля российскими и турецкими авиакомпаниями из Турции в Россию выполнено 265 рейсов и перевезено порядка 58,6 тысячи пассажиров. Из Танзании российскими авиакомпаниями выполнено 8 рейсов, перевезено 2,1 тысячи пассажиров... Авиакомпании подтвердили планы по возвращению пассажиров в рамках сформированных графиков вывозных рейсов», – говорится в сообщении.
Планируется, что основные перевозки будут осуществляться до конца апреля. Несколько российских авиакомпаний («Сибирь», «ЮТэйр») и турецкие авиакомпании (Turkish Airlines и Pegasus) планируют продолжить вывозные рейсы в мае. По информации Ростуризма, из общего вывезенного числа пассажиров 38 тыс. человек – организованные туристы по линии туроператоров.
Всего российские авиакомпании с 23 по 30 апреля планируют выполнить 39 вывозных рейсов из Турции и два рейса из Танзании. Турецкими авиакомпаниями запланирован 21 вывозной рейс в Москву, Санкт-Петербург и Грозный.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
В АТОР предупредили о возможном закрытии Турции и после 1 июня
Поездки в Турцию для российских туристов, скорее всего, будут недоступны и после 1 июня, заявил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.
«Мне кажется, что 1 июня не откроется, потому что я пока не вижу каких-то изменений в эпидемиологической ситуации в Турции. По логике вещей, Турцию надо было запретить еще раньше, чем это сделали. Непонятно, почему так не сделали, поэтому непонятно и когда откроют», – пояснил Канторович Ura.ru.
Эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев отметил, что проблемы могут быть не только из-за самой Турции. «Мы забываем об эпидситуации в России. Может же быть и обратная история, что граждан России не будут пускать в связи со всплеском заболеваний», – пояснил он.
С 15 по 18 апреля из Турции в Россию вернулись 39,4 тыс. человек, из Танзании – более 1,7 тысячи.
Напомним, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
22 апреля в Турции ввели круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне роста распространения коронавируса в стране.
Алиев и Эрдоган осудили признание Байденом геноцида армян
Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили совместные действия в ответ на признание главой Белого дома Джо Байденом геноцида армян в Османской империи, осудив заявление американского лидера.
«Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе телефонного разговора главы государств осудили заявление президента США Байдена о так называемом геноциде армян. Отметив, что это решение было ошибочным, президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой. Президент подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента Азербайджана.
Алиев в ходе беседы заявил, что признание Байденом геноцида армян «нанесло серьезный ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе». Эрдоган в свою очередь поблагодарил своего коллегу за поддержку. Оба лидера «выразили удовлетворение развитием братских и дружеских отношений между Азербайджаном и Турцией», сказано в сообщении.
В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. Турция в свою очередь предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида этнических армян в Османской империи. МИД Азербайджана в ответ на заявление президента США выразил сожаление.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
Турция начала спецоперацию против курдов в Ираке
Анкара отправила на север Ирака войска специального назначения на борьбу с членами Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило министерство национальной обороны Турции.
«Герои-спецназовцы наших вооруженных сил – в Северном Ираке, – говорится в Twitter ведомства.
В спецоперации принимают участие около 50 самолетов и беспилотных летательных аппаратов ВВС Турции, воздушные атаки велись по объектам РПК в районах Метина, Авашин, Кандиль, Зап и Гара, штурмовые гаубицы стреляли по пограничным заставам. После точечной стрельбы с воздуха и с земли сухопутные войска спецназначения вошли в северный Ирак, пишет газета Hurriyet.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых Турция проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тыс. членов РПК внутри страны и 6,9 тыс. за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тыс. человек.
Зимой курды предупреждали о подготовке вторжения Турции на север Сирии.
Ранее администрация турецкого лидера сообщила, что Эрдоган призвал президента США Джо Байдена прекратить поддержку РПК в Сирии и организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.
В Армении оценили роль российских миротворцев в сохранении мира в Карабахе
Деятельность российских миротворцев в Карабахе помогает сохранить мир в регионе, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
«Миротворческие силы Российской Федерации проводят эффективную деятельность в Арцахе [самоназвание Карабаха]. На данный момент мир в Арцахе сохраняется благодаря присутствию российских миротворческих сил», – передает его слова РИА «Новости».
Григорян добавил, что вопрос продления срока пребывания миротворцев в Карабахе можно будет детальнее обсудить ближе к истечению срока действия мандата. «Но на данный момент Азербайджан не показывает никаких признаков того, что стабильность в регионе возможна без миротворцев», – пояснил он.
При этом секретарь Совбеза добавил, что Армения сделает все, чтобы вернуть территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, утерянные во время эскалации конфликта осенью 2020 года.
«Что касается территорий, то полагаю, вам известно, что территория Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), с определенными границами, признана международным сообществом, и мы сделаем все, чтобы дипломатическим путем вернуть оккупированные территории НКАО», – сказал Григорян.
При этом он подчеркнул, что задумываться о мирном соглашении с Азербайджаном пока рано. «Прежде чем говорить о мирном соглашении, необходимо констатировать простой факт: карабахский конфликт не разрешен окончательно. Этот конфликт невозможно решить силой или угрозой применения силы. Прибегнув к военной агрессии в сентябре 2020 года, руководство Азербайджана нарушило один из трех основных принципов, лежащих в основе мирного урегулирования конфликта: принцип неприменения силы или угрозы силой», – сказал секретарь Совбеза.
Он отметил, что существуют согласованные годами принципы, их составляющие, на которых и должно основываться урегулирование конфликта. «В этом вопросе с нами солидарны также страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в последнем совместном заявлении которых было подчеркнуто, что урегулирование конфликта должно происходить «на основе принципов и элементов, хорошо известных сторонам», – сказал Григорян.
По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев «не только отрицает объективный факт неурегулированности конфликта, но и пытается всеми способами усугубить вражду между двумя народами».
«К примеру, когда он открывает так называемый «парк трофеев», делает бредовые заявления о Зангезуре, уничтожает армянское духовное и культурное наследие на оккупированных территориях Арцаха оскверняет не только могилы воинов Первой Карабахской войны, но и памятники героям Великой Отечественной войны, то как можно думать о мирном договоре? Когда Азербайджан проявит разумный подход, предпримет рациональные шаги и будет готов вести конструктивный диалог, тогда можно будет думать о мирном соглашении», – сказал секретарь Совбеза.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
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