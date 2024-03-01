Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Минтранс высоко оценил надежность авиапарка России
Эксплуатационная надежность текущего авиапарка России находится на высоком уровне, в будущем он будет пополняться новыми отечественными самолетами, сообщили в Минтрансе.
В настоящее время в российском авиапарке есть как иностранные, так и российские воздушные судна, эксплуатационную надежность которых удается поддерживать на высоком уровне, сообщили в министерстве, передает ТАСС.
Там отметили, что в России один из самых молодых в мире парков магистральных авиалайнеров. В Минтрансе добавили, что в будущем его будут пополнять новыми самолетами российского производства, «в долгосрочной перспективе альтернатив этому подходу сейчас не просматривается».
Накануне президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал повысить так называемую авиационную мобильность. По его словам, стоит задача модернизации инфраструктуры не менее 75 аэропортов – это больше трети авиационной сети России, на это будет направлено 250 млрд рублей.