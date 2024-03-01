Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Песков рассказал о большом уважении Путина к Рыжкову
Песков: Путин с большим уважением относился к Рыжкову
Президент России Владимир Путин с большим уважением относился к бывшему главе правительства СССР Николаю Рыжкову, который скончался 28 февраля на 95-м году жизни, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин направил соболезнования родным Рыжкова. По словам Пескова, президент с огромным уважением относился к нему и всегда отдавал должное той значимой роли, которую Рыжков сыграл в новейшей истории России, передает ТАСС.
В Москве 1 марта прошла церемония прощания с Рыжковым.
Напомним, председатель Совета министров СССР и экс-сенатор Николай Рыжков умер в возрасте 94 лет. Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что «добрая память об этом честном, порядочном человеке и настоящем патриоте навсегда сохранится в наших сердцах».