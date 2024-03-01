Украина заявила о готовности забрать тела погибших в Ил-76 украинских пленных

Tекст: Алексей Дегтярев

Контакт должен пройти в пятницу, 1 марта, однако это не будет «общение напрямую», оно пройдет «через соответствующие каналы коммуникации», сказал Лубинец, передает ТАСС.

Он добавил, что услышал о готовности России передать тела погибших украинцев утром в пятницу. До этого Лубинец заявлял, что Москва якобы не передавала «официальных списков, не подтвердила факт, не предоставила доступ международным организациям к месту трагедии».

Лубинец отметил, что киевский режим готов забрать тела погибших пленных.

В пятницу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Москва готова передать Киеву тела украинцев, которые погибли в результате крушения в Белгородской области самолета Ил-76, сбитого ВСУ.