Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Украина заявила о готовности забрать тела погибших в Ил-76 украинских пленных
Украинская сторона намерена в пятницу провести контакты с российской стороной по вопросу возвращения тел погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области украинских военнопленных, сообщил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.
Контакт должен пройти в пятницу, 1 марта, однако это не будет «общение напрямую», оно пройдет «через соответствующие каналы коммуникации», сказал Лубинец, передает ТАСС.
Он добавил, что услышал о готовности России передать тела погибших украинцев утром в пятницу. До этого Лубинец заявлял, что Москва якобы не передавала «официальных списков, не подтвердила факт, не предоставила доступ международным организациям к месту трагедии».
Лубинец отметил, что киевский режим готов забрать тела погибших пленных.
В пятницу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Москва готова передать Киеву тела украинцев, которые погибли в результате крушения в Белгородской области самолета Ил-76, сбитого ВСУ.