В порту Петербурга нашли большую партию кокаина

ЕС обратился к Молдавии и «отколовшейся территории»

Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что ЕС внимательно следит «за складывающейся ситуацией в Молдавии, а также в отколовшейся территории Приднестровья». Также, по его словам, ЕС верит, что стабильность в этом регионе в первую очередь в интересах населения обеих сторон, передает Lenta.ru.

В среду депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. В Госдуме сообщили, что обращение будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в нижнюю палату парламента.