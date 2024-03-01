Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
В порту Петербурга нашли большую партию кокаина
В петербургском Большом порту в коробках с бананами нашли 11 кг кокаина, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).
Брикеты с наркотиком нашли среди коробок с бананами, изъято свыше 11 кг вещества, его стоимость на черном рынке превышает 165 млн рублей, указали в ФТС, передает ТАСС.
Контрабанду выявили в ходе проверки прибывшего из Антверпена контейнера.
Брикеты упаковали в полиэтилен, экспертиза подтвердила состав наркотика. Дело завели по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере».
В конце января в Большом порту Петербурга изъяли партию кокаина объемом более 1,2 т.