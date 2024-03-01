Немецкий холдинг Bosch выставил на продажу российскую штаб-квартиру в Химках

Tекст: Ольга Никитина

Компания ведет переговоры с различными претендентами, но конкретного покупателя пока нет, сообщили РБК три консультанта по недвижимости, работавшие с этим объектом.

В пресс-службе российского офиса Bosch сообщили о необходимости адаптации бизнеса и отметили, что рассматривают различные варианты наиболее эффективного использования здания.

Штаб-квартира Bosch в подмосковных Химках площадью порядка 59 тыс. кв. м построена в 2014 году. Здание занимает территорию около 6 га. Компания вложила в постройку свыше 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что в России начали закрываться специализированные магазины южнокорейской LG, немецкой Bosch и японской Sony, на их месте начали открываться точки продаж турецких и китайских поставщиков.