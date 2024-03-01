Актера из «Ранеток» и «Папиных дочек» Яковлева задержали с мефедроном

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчину задержали в районе Ясенево, при патрулировании полицейские заметили подозреваемого, который закапывал что-то в сугроб, сказал собеседник ТАСС.

При проверке выяснилоось, что это было запрещенное вещество мефедрон весом почти два грамма. Задержанным оказался актер Юрий Яковлев.

Дело завели по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков. Артисту может грозить до трех лет лишения свободы.

Яковлев известен ролями в телесериалах «Ранетки» и «Папины дочки».

В феврале у актера Василия Прокопьева, известного по сериалам «Громовы» и «Сын отца народов», нашли пакет с синтетическими наркотиками.