Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Актера из «Ранеток» и «Папиных дочек» Яковлева задержали с мефедроном
В столице задержали актера Юрия Яковлева, при нем якобы нашли два грамма мефедрона, сообщил источник в правоохранительных органах.
Мужчину задержали в районе Ясенево, при патрулировании полицейские заметили подозреваемого, который закапывал что-то в сугроб, сказал собеседник ТАСС.
При проверке выяснилоось, что это было запрещенное вещество мефедрон весом почти два грамма. Задержанным оказался актер Юрий Яковлев.
Дело завели по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков. Артисту может грозить до трех лет лишения свободы.
Яковлев известен ролями в телесериалах «Ранетки» и «Папины дочки».
В феврале у актера Василия Прокопьева, известного по сериалам «Громовы» и «Сын отца народов», нашли пакет с синтетическими наркотиками.