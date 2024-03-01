Правящая партия Армении заявила об обсуждении вывода российских пограничников из Звартноца

Демограф назвал российские регионы, где будут дополнительно стимулировать рождаемость

Демограф Коротаев объяснил, какие регионы могут рассчитывать на финансирование из-за низкого уровня рождаемости

Tекст: Татьяна Косолапова

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что тем регионам, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, до 2030 года будет направлено не менее 75 млрд рублей для финансирования программ поддержки семьи. Он уточнил, что средства начнут поступать уже со следующего года, и эта помощь особенно актуальна для Центральной России и Северо-Запада.



«В России зона сверхнизкой рождаемости наблюдается на Северо-Западе страны. Безусловным антилидером здесь можно назвать Ленинградскую область, хотя в самом Санкт-Петербурге дела обстоят куда лучше. Кроме того, низкий коэффициент рождаемости в Калининградской, Вологодской, Новгородской, Псковской областях и Республике Карелия», – говорит Коротаев.

Также низкая рождаемость наблюдается практически во всем Центральном федеральном округе. Здесь государственную поддержку, по мнению демографа, могут получить Московская, Тверская, Смоленская, Брянская, Курская, Белгородская, Тамбовская, Саратовская, Ярославская, Тульская и другие области округа.

«На юге у нас ситуация получше, а в ряде республик Северного Кавказа показатели вообще выше среднего. Исключением является Республика Адыгея, где рождаемость оставляет желать лучшего. Негативная ситуация и в Поволжье, особенно в республиках Башкортостан и Татарстан», – делится специалист.

Низкий коэффициент рождаемости, по словам собеседника, также на Среднем Урале и в Сибири, где поддержку могут получить Республика Тыва и Алтайский край. Не исключено, что до 2030 года будут выделены средства и новым российским регионам, где также необходимо поднимать рождаемость, заключил Коротаев.