Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировкой движения.0 комментариев
Правящая партия Армении заявила об обсуждении вывода российских пограничников из Звартноца
В правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Армении идут обсуждения по вопросу целесообразности присутствия пограничников ФСБ в ереванском аэропорту Звартноц, сообщил секретарь партии Артур Ованнисян.
Ованнисян сообщил, что вопрос беспокоит как политиков, так и общество в стране. Решений пока нет, передает ТАСС его слова.
Депутат из той же фракции Владимир Варданян заявил со своей стороны, что «армянские силы должны охранять воздушные границы страны».
Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что сотрудники Погранслужбы ФСБ России должны прекратить работу в аэропорту Звартноц.