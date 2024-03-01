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    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин констатировал, что остановить Россию невозможно

    Наша армия надежным щитом прикрывает страну, давая ей возможность заниматься главным – собой. Послание президента – это и национальная стратегия, близкая и понятная любому гражданину страны, и заявление на весь мир: Запад снова обломал свои зубы об Россию.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Искусственный интеллект созрел для захвата нашей реальности

    Уже завтра 95% людей будут ощущать себя в мире, созданном ИИ (музыка, кино, новости, книги), вполне комфортно. Если добавить сюда виртуальные очки для мультивселенной Цукерберга, то – здравствуй, матрица!

    10 комментариев
    1 марта 2024, 09:21 • Новости дня

    Крым стал готовить новый иск к Украине

    Константинов: Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады

    Tекст: Ольга Никитина

    «Преступное образование Украина» за десять лет совершило бесконечное множество злодеяний по отношению к Крыму, они не будут оставлены без внимания, заявил председатель парламента республики Владимир Константинов.

    «После водной и энергетической блокад мы планируем оценить ущерб от финансовой блокады полуострова», – приводит его слова РИА «Новости».

    Константинов напомнил, что после возвращения Крыма в Россию украинская сторона заблокировала все счета жителей полуострова, в результате чего люди остались без средств к существованию.

    Ранее сообщалось, что ущерб Крыму от энергетической блокады со стороны Украины составил 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей. Кроме того, иск по энергоблокаде от физлиц готовится еще на 2 трлн рублей. А общий ущерб по водной блокаде Крыма был оценен в сумму порядка 6 трлн рублей.

    29 февраля 2024, 11:30 • Новости дня
    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу

    Владимир Рогов: Десант на Тендровскую косу должен был отвлечь украинцев от поражений на фронте

    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу
    @ polozovsky

    Tекст: Илья Абрамов

    С военной точки зрения десант ВСУ на Тендровскую косу имел мало смысла. Поэтому основная цель этой акции – попытка отвлечь население Украины от поражений на фронте и выступления президента России Владимира Путина. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее группа диверсантов ВСУ была уничтожена при попытке высадки на Тендровскую косу.

    «Десант на Тендровскую косу широко анонсировался спецслужбами и руководством Украины. Эта высадка преследовала две цели. Во-первых, отвлечь внимание населения страны от поражений ВСУ на фронте. Все чаще звучат названия новых поселков, освобожденных Российской армией в районе Авдеевки. Успехи у нас есть и на других направлениях, например, у Орехова или Времевского выступа», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

    «Во-вторых, офис Зеленского хотел провести громкую акцию в день послания Владимира Путина Федеральному собранию. Таким образом противник намеревался перебить информационную повестку, чтобы население страны не следило за выступлением российского лидера, а радовалось «перемоге». Однако та уже традиционно обернулась «зрадой», так как десант был уничтожен», – подчеркнул он.

    «С военной точки зрения – это безумное действие. В десанте на остров Змеиный или на Кинбурнскую косу был смысл, так как эти участки суши позволяли контролировать судоходство в Черном море. То место, куда ВСУ пытались высадится накануне, такой возможности обеспечить не могло», – акцентировал собеседник.

    «Даже если бы ВСУ сумели закрепиться на Тендровской косе, снабжение группировки обернулось бы проблемой с логической точки зрения. Таким образом, для противника этот участок превратился бы во вторые Крынки, а может быть и хуже», – отмечает собеседник.

    «Однако все равно необходимо пресекать подобные попытки закрепления. Если украинская армия все-таки сумеет каким-то образом подвезти военную технику, то под угрозой ударов окажутся Крым и левобережье Днепра, чего допускать нельзя», – резюмировал Рогов.

    Ранее стало известно, что группа диверсантов ВСУ пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но были уничтожены российскими военными. В частности, об этом написал в своем Telegram-канале Владимир Рогов. «Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», – сказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко РИА «Новости».

    Информацию о гибели диверсантов подтвердила пресс-служба Сил специальных операций Украины. В ведомстве уточнили, что военнослужащие 73-го морского центра погибли, «обеспечивая отход основных сил группы». Число погибших не называется.

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что перемещение плавсредств противника было замечено к западу от Тендровского маяка, отряды ВСУ были обстреляны из пулеметов, минометов и ПТРК. «В результате три лодки повреждены и затонули, одну прибило к берегу, а еще одна развернулась и убыла обратно», – рассказал Рожин в своем Telegram-канале. В найденной у берега лодке были обнаружены несколько тел погибших и один раненый боец ВСУ, которого взяли в плен и допросили.

    Тендровская коса – это остров площадью 38 кв. км вблизи северо-западного побережья Черного моря в Херсонской области, на территории которого расположен заповедник. ВСУ уже пытались высадить свои силы на этой косе. Прошлая попытка, предпринятая противником в сентябре 2023 года, также закончилась неудачей.

    Такой же результат ждал украинских десантников и в Крынках. В феврале 2024 года Сергей Шойгу доложил президенту Путину, что село полностью освобождено. Президент России говорил, что в Крынки ВСУ «пихают своих людей просто на истребление», и военные называют это «дорогой в один конец».

    ДРГ 73-го морского центра специальных операций ВСУ также совершали попытки десантирования на Кинбурнскую косу в Херсонской области. В результате одной из таких попыток в ноябре 2022 года были уничтожены четыре плавсредства и до 20 спецназовцев, сообщало Минобороны РФ. Тогда Михаил Онуфриенко отмечал, что значение Кинбурнской косы примерно такое же, как у острова Змеиный, – «держать там серьезные силы для ВСУ не имеет смысла, потому что противник будет уничтожен точно так же, как и на Змеином».

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    29 февраля 2024, 18:38 • Новости дня
    Западные СМИ озвучили прогнозы Киева по срокам прорыва российской армии

    Bloomberg: Украина опасается прорыва российской армии к лету

    Западные СМИ озвучили прогнозы Киева по срокам прорыва российской армии
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим опасается, что украинская армия не сможет к лету сдержать российских военных, если Запад не нарастит поставки боеприпасов, сообщили источники Bloomberg.

    Украинская сторона все более «мрачно» оценивает ситуацию на поле боя, так как ВСУ пытаются сдержать наступление ВС России при ограниченном расходе боеприпасов, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.

    Вместе с тем Киев беспокоит то, что продвижение российских сил может получить новый импульс к лету из-за отсутствия снарядов у украинской армии.

    Ранее издание National Interest сообщало, что украинская армия в ходе боев потеряла свыше 68 единиц БМП Bradley, это треть от общего количества этих машин.

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    29 февраля 2024, 20:02 • Новости дня
    В Лондоне признали присутствие на Украине британских военных

    Sky News: Британский военный персонал на Украине обучает ВСУ

    В Лондоне признали присутствие на Украине британских военных
    @ REUTERS/Kai Pfaffenbach

    Tекст: Вера Басилая

    Небольшое число британских военных находится на Украине для обеспечения защиты дипперсонала и проведения обучения ВСУ, заявил представитель премьер-министра страны Риши Сунака, передает канал Sky News.

    Представитель Сунака заявил, что не ознакомился с тезисами президента России Владимира Путина из послания Федеральному собранию об опасных действиях Запада, грозящих применением ядерного оружия. По его словам, Британия продолжит полностью поддерживать Украину, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель британского премьера заявил, что широкомасштабного размещения войск на территории Украины не планируется. Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его слова о возможной отправке военных стран НАТО на Украину являются взвешенными и продуманными.

    Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию напомнил западным лидерам судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. «Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны, понимать, что у нас тоже есть оружие ... которое может поражать цели на их территории», – подчеркнул глава государства.

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    29 февраля 2024, 18:05 • Новости дня
    ВС России отбили три украинские атаки в Работино

    Рогов: ВС России отбили три украинские атаки в Работино

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бойцы отразили три атаки Вооруженных сил Украины в селе Работино на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По словам Рогова, бойцы ВС России закрепились в южной части населенного пункта, а украинские войска удерживают северную, передает РИА «Новости».

    «Бои за село продолжаются. Отбиты три крупные атаки противника», – сообщил он.

    Ранее сообщалось, что российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино.

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    29 февраля 2024, 22:56 • Новости дня
    Шольц заявил о способности Taurus поразить цели в Москве

    Шольц объяснил отказ Германии передавать Украине ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве», заявил канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине.

    Шольц подчеркнул, что для контроля над применением ракет Taurus Германии пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Шольц, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», передает РИА «Новости».

    Как сообщали СМИ, Шольц заявил, что ВСУ наводят ракеты Storm Shadow на российские цели с помощью британских военнослужащих на Украине.

    В ответ канцлер подвергся жесткой критике со стороны британских политиков и был обвинен в злоупотреблении разведданными, передает ТАСС.

    Напомним, Шольц заверил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО.

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    1 марта 2024, 05:56 • Новости дня
    Артисты Львовской оперы не вернулись на Украину после гастролей

    После гастролей в Финляндии несколько артистов Львовской оперы не вернулись на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько артистов Львовского оперного театра после гастролей в Эстонии и Финляндии не вернулись на Украину, проводится служебное расследование, сообщили украинские СМИ.

    На Украину не вернулись ведущий солист балета Андрей Михалиха, солистка балета Юлия Михалиха-Рома и артист Богдан Ключник, передает ТАСС.

    Сообщается, что за границей артисты выступали с 8 по 22 февраля со спектаклем «Дон Кихот», который сейчас должны показывать во Львове. Ни указанные артисты, ни театр не давали комментариев относительно сообщений СМИ.

    Напомним, украинский журналист Алексей Печий сбежал с Украины, используя пропуск на саммит Евросоюза. Кроме того, 10 добровольцев воспользовались разрешением на выезд из страны за гумпомощью и сбежали с Украины.

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    29 февраля 2024, 12:25 • Новости дня
    Главком ВСУ признал необходимость задействовать резервы

    Главком ВСУ Сырский признал просчеты командования и необходимость задействовать резервы

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях все еще остается сложной для украинских военных, у командиров выявлены просчеты во владении обстановкой, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, Киев уже принял меры по выделению «необходимых резервов», так как ситуация в районе боевых действий остается сложной, передает ТАСС.

    Также Сырский добавил, что особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях.

    По словам главкома ВСУ, в ходе работы у некоторых командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой, а это сильно повлияло на стойкость обороны на некоторых направлениях.

    «Были предприняты все шаги для выправления ситуации на месте. С выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта.

    При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.

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    29 февраля 2024, 21:01 • Новости дня
    В Румынии признали участие своих наемников в боевых действиях на Украине

    Радио Румынии: Добровольцы из Румынии воюют на Украине против ВС России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Румыны в качестве добровольцев воюют в составе ВСУ против ВС России, сообщило Радио Румынии.

    В сообщении говорится, что кроме добровольцев, которые помогают ВСУ в тылу, есть румыны, которые воюют против россиян на фронте, передает ТАСС.

    «Это граждане Румынии и Республики Молдова, которые заявляют, что вступили в украинскую армию, чтобы держать Россию как можно дальше от румынских границ», – говорится в сообщении.

    Добровольцев набирают в группе в социальной сети, она сформирована из носителей румынского языка на Украине. По словам оперативного командира группы, который называет себя Джетотак, добровольцы получают от нескольких сотен до 3 тыс. евро. Основное финансирование обеспечивает украинское государство.

    Напомним, в январе высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

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    1 марта 2024, 00:28 • Новости дня
    США захотели заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню

    Bloomberg сообщило о попытках Байдена заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню

    США захотели заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден добивается, чтобы G7 выработала стратегию по использованию замороженных российских активов к июньскому саммиту, сообщили источники.

    Байден хочет, чтобы российские активы использовались для финансирования бюджетных нужд и восстановления Украины, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    В свою очередь, министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что председательству его страны в G7 «предстоит тяжелая и сложная техническая работа по созданию прочной правовой основы для использования российских финансовых активов в качестве компенсации Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nova.

    Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что лидеры стран G7 велели «изучить на техническом уровне, что возможно с юридической и финансовой точки зрения».

    Bloomberg сообщает, что наибольшую осторожность по вопросу конфискации активов выражают Германия, Франция и Европейский центральный банк, которые опасаются как ответных мер Москвы в отношении европейских активов, так и влияния конфискации на финансовую стабильность и статус евро.

    Напомним, G7 хочет принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Однако, как сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, у G7 пока нет стратегии по конфискации активов.

    Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ.

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    29 февраля 2024, 23:58 • Новости дня
    Глава ФСБ оценил число баз ЦРУ на Украине

    Глава ФСБ Бортников заявил о множестве баз ЦРУ на Украине

    Глава ФСБ оценил число баз ЦРУ на Украине
    @ Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На украинской территории находится много баз ЦРУ, заявил глава ФСБ Александр Бортников, добавив, что противник в лице американцев, англичан и французов активно действует на Украине.

    На вопрос о том, сколько баз ЦРУ на Украине, Бортников ответил: «Много». По его словам, «они давно зашли туда». Как пояснил Бортников, ЦРУ «использует свой ресурс», чтобы американские сотрудники или спецслужбы Украины выполняли «грязную работу». На вопрос о том, если ли у России возможность «дотянуться» до украинских баз ЦРУ, глава ФСБ заявил, что «работа ведется», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Напомним, американские СМИ сообщили, что за последнее десятилетие ЦРУ создало на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что баз ЦРУ на Украине гораздо больше.

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    1 марта 2024, 08:49 • Новости дня
    Подпольщики Одессы рассказали, как «приземляют» националистов

    Tекст: Ольга Никитина

    Пророссийские подпольщики Одессы не хотят потерять город до освобождения, а потому передают российской стороне данные о дислокации и передвижении ВСУ, а также периодически сами ликвидируют националистов, сообщил представитель подполья.

    Источник ТАСС сказал, что «некоторых националистов удалось, скажем так, «приземлить». «Кто-то в больницу попал, кто-то уже и функционировать никогда не сможет», – уточнил он.

    При этом, по словам представителя подполья, есть проблема, связанная с большими размерами региона, его непросто покрыть сетью информаторов. Тем не менее, со временем проблема решается, сообщил он.

    Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что обеспечение безопасности и работы крымских портов невозможно без освобождения Одессы, которую НАТО сможет использовать как свою военную базу.

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    29 февраля 2024, 23:23 • Новости дня
    Зафиксировано приближение беспилотников к Воронежу

    Tекст: Антон Антонов

    В направлении Воронежа зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов, сообщила администрация города. Позднее в пресс-службе правительства Воронежской области заявили, что «непосредственной угрозы Воронежу именно на настоящий момент нет».

    В Telegram администрации уточняется, что к города приближается «около пяти» БПЛА. Жителей города призвали покинуть улицы и транспорт, зайти в здания, а при отсутствии такой возможности – укрыться за деревьями. В зданиях следует держаться подальше от окон.

    Позднее администрация Воронежа сообщила, что «границы региона эти БПЛА пока так и не пересекли».

    Как заявили в пресс-службе, власти пока не могут сказать, что произошло с БПЛА, передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью. Также ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью.

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    29 февраля 2024, 16:41 • Новости дня
    В Крыму сбили украинский беспилотник самолетного типа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим попытался провести террористическую атаку на Крымском полуострове во второй половине дня в четверг, сообщило Министерство обороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дрон ВСУ самолетного типа над территорией Крыма. Таким образом, была пресечена попытка противника нанести удар по объектам на полуострове, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее в четверг средства ПВО уничтожили украинский дрон в Белгородской области. 

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    1 марта 2024, 02:08 • Новости дня
    Министры финансов G20 не смогли согласовать итоговое заявление

    Министры финансов и главы ЦБ G20 в Сан-Паулу не согласовали итоговое заявление из-за разногласий по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Министрам финансов и главам центробанков стран G20 не удалось согласовать совместное итоговое заявление после встречи в Сан-Паулу из-за разногласий по украинскому конфликту, сообщили источники.

    Бразилия, которая сейчас занимает место председателя в G20, представила собственное заявление, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Глава минфина Германии Кристиан Линднер ранее пригрозил, что откажется поддержать совместное коммюнике, если в заявление не включат упоминание конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Принимающая сторона – Бразилия – стремилась сосредоточиться на теме экономики.

    Бразилия заявила, что финансовый трек не является наиболее подходящим форумом для решения геополитических вопросов, передает РИА «Новости».

    Напомним, страны G20 уже не в первый раз расходятся во мнениях относительно заявлений по конфликту на Украине.

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    29 февраля 2024, 12:19 • Новости дня
    Российские войска улучшили положение на Донецком и Авдеевском направлениях
    Российские войска улучшили положение на Донецком и Авдеевском направлениях
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки улучшили свои позиции на Донецком и Авдеевском направлениях, сообщило российское министерство обороны в четверг.

    На Донецком направлении «Южная» группировка поразила скопления живой силы и техники 28-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ у Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    У Берестового (ДНР) отражены четыре контратаки 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Украинская сторона потеряла до 600 человек, два танка, два БТР, включая американский М113. При контрбатарейной борьбе поражены машина РСЗО «Ураган», польская САУ Krab, орудие Д-20 и три гаубицы Д-30.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи поразила живую силу и технику 53-й, 61-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ у Бердычей, Северного, Орловки и Первомайского в ДНР.

    Украинская армия там потеряла до 495 человек, семь танков, две БМП, четыре боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены три гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику украинской армии у Урожайного, Ровнополья и Старомайорского в ДНР. Там ВСУ потеряли до 105 человек, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика».

    На Купянском направлении «Западная» группировка улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику украинской армии у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Там ВСУ потеряли до 50 человек, танк и две боевые бронированные машины.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М198, САУ Krab, САУ «Акация», гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Купянск», два пункта управления 72-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, ЗРК С-300ПС, три склада боеприпасов.

    Средства ПВО сбили девять снарядов РСЗО HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM. Уничтожены 93 украинских дрона.

    С начала СВО уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 13 715 дронов, 475 ЗРК, 15 286 танков и других боевых бронированных машин, 1227 машин РСЗО, 8223 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    Один из самых ненавидимых людей в США уходит назло врагам

    Геронтократия в США ослабевает. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «старый ворон» объявил, что до конца года оставит свой пост, который занимает дольше, чем кто-либо еще в истории. Макконнелл – это все то, за что в мире ненавидят Америку. Но сама Америка ненавидит Макконнелла гораздо сильнее. Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Макрон опозорился на весь мир

      Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны ЕС и НАТО могут отправить своих военных на Украину, обернулось для него настоящим позором. Оказалось, что у Макрона в этом вопросе вообще нет союзников, кроме того, нет армии, способной даже защищаться, а не то что угрожать России.

    • Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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