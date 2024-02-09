То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.0 комментариев
Стала известна причина пожара в доме на севере Москвы
СК: Причиной пожара в доме на севере Москвы стало нарушение работы системы обогрева кровли
Следователи рассматривают нарушение работы системы обогрева кровли как одну из приоритетных причин пожара в жилом доме на севере Москвы.
Как сообщили в пресс-службе СК по Москве, приоритетной версией ЧП является нарушение работы оборудования системы антиоблединительного обогрева края кровли и водостоков здания, передает ТАСС.
Между тем в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщили, что по данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы рост концентраций загрязняющих веществ не фиксировался, отмечались интенсивные условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Ранее в МЧС сообщили, что пожар в жилом многоэтажном доме на улице Черняховского на севере Москвы полностью ликвидирован.
Напомним, пожар в доме, где жил поэт, прозаик и драматург Евгений Агранович, начался в четверг вечером. Огонь быстро распространился на всю кровлю и перекинулся на соседние дома.