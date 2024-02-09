Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.0 комментариев
На Украине конфисковали якобы принадлежащие российскому бизнесмену акции предприятий
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) конфисковал в пользу государства акции двух предприятий по упаковке пищевых продуктов, которыми якобы владеет российский бизнесмен, президент греческого футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди.
Соответствующее решение было принято по иску министерства юстиции страны.
Как отмечается в сообщении ведомства, ВАКС принял решение об удовлетворении иска к Ивану и Саввиди Кирияки и взыскал в доход государства активы, которыми опосредованно владеет Саввиди Георгиевна Кирияки и в отношении которых Иван Саввиди может распоряжаться, а именно 100% акций ЧАО «Пентопак», 100% уставного капитала дочернего предприятия «Атлантис-Пак Украина», передает ТАСС.
Минюст обосновал конфискацию акций поддержкой бизнесменом действий России на Украине. Ведомство утверждает, что супруга Саввиди якобы является номинальным владельцем указанных предприятий.
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