Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.0 комментариев
Стоимость нефти начала снижаться
Мировые цены на нефть начали снижаться после роста на 3% накануне
Мировые цены на нефть в пятницу показали снижение после роста на 3% в четверг, с начала недели котировки выросли на 5,3%.
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 7.53 снижалась на 0,2%, достигая 81,47 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,13%, до 76,12 доллара, передает РИА «Новости».
Накануне обе марки подорожали более чем на 3%, а с начала недели цены поднялись на 5,3%.
Аналитики продолжают оценивать связанные с ситуацией на Ближнем Востоке риски.
«Надежды на ослабление напряженности на Ближнем Востоке не получили подтверждения. Участники рынка считают, что риски еще долго будут сохраняться», – цитирует Bloomberg рыночного стратега IG Asia Pte Ип Цзюнь Жуна.