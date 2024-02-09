  • Новость часаПутин: Запад начинает осознавать, что стратегического поражения России не будет
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    Второе место на выборах президента России несет свои плюсы
    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина
    В ДНР подсчитали потери ВСУ под командованием Сырского
    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot
    Путин назвал «дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией
    Путин заявил о возможности быстрого окончания конфликта на Украине
    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине политической ошибкой ЦРУ
    Путин назвал условия сохранения Крыма в составе Украины в 2014 году
    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»
    Мнения
    Александр Носович Александр Носович Отставка Залужного как процесс полураспада режима Зеленского

    Военная диктатура на Украине, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ были одной из ее несущих конструкций. Режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.

    0 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Рецепт будущего пишется ближневосточными поварами

    Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.

    3 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Русско-японская война – горький урок на все времена

    Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.

    36 комментариев
    9 февраля 2024, 06:12 • Новости дня

    Путин: Запад начинает осознавать, что стратегического поражения России не будет

    Путин: На Западе начинают осознавать, что стратегического поражения России не будет

    Tекст: Денис Тельманов

    Странам Запада никогда не удастся добиться стратегического поражения России и они начинают это осознавать, в том числе среди правящего класса, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    «Сейчас осознание этого пришло и к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так и если это осознание пришло, подумайте теперь, что делать дальше», – призвал Путин западных политиков, передает ТАСС.

    На вопрос Карлсона, не будет ли для НАТО слишком унизительно признать контроль России над Донбассом и Новороссией, Путин ответил, что альянсу необходимо «подумать, как сделать это достойно».

    «Варианты есть, но если желание есть», – подчеркнул российский президент.


    8 февраля 2024, 11:34 • Новости дня
    В Совфеде предупредили о грабительских планах Украины на зарубежные активы СССР

    Сенатор Климов: Претензии Украины на зарубежные активы СССР юридически ничтожны

    В Совфеде предупредили о грабительских планах Украины на зарубежные активы СССР
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Претензии Украины на собственность СССР юридически ничтожны, так как Россия взяла на себя долги республик Союза и лишь она имеет право на советские активы. Тем не менее Москве не стоит расслабляться, так как попытки конфисковать имущество еще будут продолжаться. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее на Украине захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР.

    «В юридическом отношении претензии Украины на советские активы ничтожны. Россия имеет полное право на собственность СССР, так как выплатила долги за все республики, входившие в состав Союза, включая УССР и Прибалтику. Однако никакой благодарности от этих стран Москва так и не получила», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «Претензии Украины на советские активы – это пиар-акция ее руководства. Офис Зеленского понимает неправомерность этих требований. Однако из-за снижения зарубежной финансовой помощи властям страны стало сложнее воровать, и теперь они пытаются изобрести все новые способы для получения денег», – отмечает собеседник.

    «Поэтому России не следует расслабляться. Грабительские попытки конфискации нашего зарубежного имущества еще могут произойти. Поэтому Москва должна быть готова к принятию ответных мер на такие действия», – резюмировал Климов.

    Ранее на Украине захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР, которые после распада Советского Союза якобы были несправедливо и незаконно захвачены Россией. Для достижения этой цели фонд госимущества страны создает рабочую группу. О каких именно объектах идет речь, а также об их количестве и местонахождении не сообщается.

    Любопытно, но на фоне этого Украина старательно пытается уничтожить все, что связано с наследием СССР. Так, в конце января Львовская область первой на Украине отчиталась о сносе всех советских монументов. Глава военной администрации региона Максим Козицкий отметил, что за 2023 год в регионе снесли 312 памятников.

    В середине декабря в Киеве снесли памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец». По сути, он являлся надгробным, так как располагался на месте захоронения экипажа, защищавшего Дарницкий железнодорожный узел от солдат Белой армии. В августе в столице Украины демонтировали герб СССР с монумента «Родина-мать». Вместо него был установлен трезубец, а сам памятник переименовали в «Украину-мать».

    2 апреля 1993 года правительство России заявило о взятии на себя всех обязательств бывших советских республик по погашению внешнего долга СССР взамен на их отказ от доли в зарубежных активах СССР, напоминает ТАСС. Сделка получила название «нулевой вариант». Так, России достался весь внешний долг в размере 96,6 млрд долларов.

    В соответствии с соглашением между правительствами России и Украины, подписанным 9 декабря 1994 года, РФ определялась правопреемницей бывшего СССР по внешнему долгу и активам, включая и зарубежную собственность. Документ определил, что на Украину приходится 16,37%, или 12,1 млрд долларов долга.

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    9 февраля 2024, 04:26 • Новости дня
    Путин заявил о возможности быстрого окончания конфликта на Украине

    Путин: Конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву

    Путин заявил о возможности быстрого окончания конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву.

    «Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения – все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете – прекратите», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал госпереворот на Украине в 2014 году  политической ошибкой ЦРУ, которое его осуществило. «Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», – подчеркнул Путин.

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    8 февраля 2024, 18:56 • Новости дня
    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot

    NYT: В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot

    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский военно-транспортный Ил-76 с украинскими пленными действительно сбили из американского ЗРК Patriot, подтвердили официальные лица США на условиях анонимности, сообщает New York Times.

    Публичных заявлений от официальных американских чиновников на тему ЗРК Patriot и сбитого им Ил-76 не планируется, но в частном порядке они подтвердили, что самолет действительно сбили ракетой этого комплекса, пишет New York Times, передает ТАСС.

    Источники пояснили, что комплекс, из которого сбили самолет над Белгородской областью, киевскому режиму передал партнер из Европы.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.

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    9 февраля 2024, 02:28 • Новости дня
    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Путин рассказал Карлсону историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого

    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина в ее сегодняшнем виде — искусственное государство, созданное советскими властями, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста. Он подробно рассказал журналисту историю становления русской государственности.

    Путин напомнил, что Россия начала развиваться из двух центров – Киева и Новгорода, а значимой вехой в ее истории стало Крещение Руси.

    Позднее часть южных русских земель, включая Киев, попала под власть Польско-Литовского государства, и поляки в течение десятилетий занимались «ополячиванием» жителей этих территорий, рассказал Путин. «Внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом со временем жители южных регионов начали обращаться в Москву, чтобы Москва их «забрала к себе». В подтверждение своих слов он передал Карлсону копии исторических документов, в том числе писем Богдана Хмельницкого в Варшаву с требованием соблюдения прав населения территории, которую сегодня называют Украиной, а также его послания в Москву с просьбой взять эти земли «под сильную руку московского царя».

    В 1686 году все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России, а правобережье осталось за Польшей. 

    Перед Первой мировой войной австрийский генштаб начал активно продвигать «идею Украины» и украинизации, чтобы ослабить Россию.

    «У нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина», – добавил российский президент.

    Он напомнил, что после Второй мировой войны Украинская ССР получила часть земель, которые относились к Польше и другим сопредельным государствам. «У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Украинская ССР получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели, включая Причерноморье.

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    9 февраля 2024, 01:46 • Новости дня
    Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным

    Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте

    Tекст: Денис Тельманов

    Беседа Такера Карлсона и Владимира Путина выложена на официальном сайте журналиста за пять минут до анонсированного ранее времени в 02.00 мск.

    Такер Карлсон опубликовал интервью с российским президентом Владимиром Путиным на своем сайте https://tuckercarlson.com/ в 02.00 мск.

    Интервью доступно по ссылке https://tuckercarlson.com/the-vladimir-putin-interview/. Общая продолжительность видеозаписи 2 часа 07 минут.

    Для удобства пользователей Карлсон проиндексировал запись, указав временной код и тему разговора. Так, в 00:02 Путин говорит об истории России и Украины, в 00:25 – о расширении НАТО, в 00:48 о том, что спровоцировало конфликт.

    Кроме того, согласно списку, в ходе интервью обсуждается Билл Клинтон, взрыв газопровода «Северный поток», Восстановление связи с США, президент Украины Владимир Зеленский, Илон Маск и искусственный интеллект, а также заключенный американский журналист Эван Гершкович.

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    8 февраля 2024, 09:42 • Новости дня
    Такер Карлсон покинул Россию

    Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию

    Такер Карлсон покинул Россию
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента Владимира Путина, покинул Россию.

    В соцсетях появилось фото Карлсона на ночном авиарейсе Москва – Белград, передает ТАСС.

    Ранее Карлсон сообщил, что интервью с российским лидером будет опубликовано в 18.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск 9 февраля).

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    8 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекордный экспорт российского урана в США

    Аналитик Митрахович: США продолжают покупать российский уран, но ищут альтернативные варианты

    Эксперт объяснил рекордный экспорт российского урана в США
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Несмотря на экономическую войну, которую Соединенные Штаты развязали против России, Вашингтон продолжает покупать российский уран. В то же время американцы ищут альтернативные источники этого ресурса и пытаются восстановить собственное производство, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее стало известно, что США в 2023 году купили у России уран на рекордные 1,2 млрд долларов.

    «В США в конце прошлого года активно обсуждался запрет импорта урана из России. Статистика, однако, свидетельствует о зависимости Вашингтона от этого вида сырья», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что Америка раньше самостоятельно производила необходимую продукцию, но потом решила, что уран проще закупать на внешних рынках. «Тогда в Штатах серьезным образом сократили собственное производство обогащенного урана. А сейчас, в период деглобализации, США пытаются все это восстановить. Конечно, им требуется время, поэтому пока они импортируют уран в том числе из России», – рассказал спикер.

    Любопытно, что происходит это на фоне экономической войны, которую Соединенные Штаты развязали против России. «Как только Вашингтон сможет найти альтернативный источник поставок и восстановить собственное производство, стоит ожидать тотальных ограничений в отношении российского урана», – прогнозирует собеседник. 

    Россия может остановить поставки урана в США, но не делает этого «по понятным причинам», добавил Митрахович. «Мы зарабатываем деньги, которые потом используем в интересах нашей страны. Кроме того, введя запрет на экспорт урана в США, мы не нанесем им какого-то критического удара. Вашингтон столкнется лишь с некоторыми сложностями, например, увеличится время доставки, и она будет выходить американцам чуть дороже. Но в целом у американской атомной промышленности есть некоторые запасы топлива», – пояснил эксперт ФНЭБ.

    Вместе с тем, пока США работают над отказом от российского урана, Москва также решает ряд задач и готовится к возможным ограничениям. «Мы постепенно разворачиваем партнерство в атомной сфере со странами Глобального Юга и Востока. У Росатома огромный портфель заказов, поэтому какие-либо санкции США в отношении импорта российского урана нам нестрашны», – заключил Митрахович.

    Ранее стало известно, что США в 2023 году купили у России уран на рекордные 1,2 млрд долларов. Это максимальная сумма за все время ведения статистики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистической службы США.

    В прошлом году Россия поставила 702 тонны урана (588 тонн годом ранее). Это наибольшее значение с 2013 года, когда поставки составили 982 тонны. Россия сохранила первое место по стоимости поставок урана в США, за год нарастив долю импорта с 26% до 27%.

    Второй по экспорту стала Германия, поставки которой выросли на 9% – до 677 млн долларов. На третьем места оказалась Великобритания, увеличившая продажи до 609 млн долларов (на 19%). Также уран в США поставляли Канада, Нидерланды, Франция, Китай, Япония, Бельгия, Казахстан, Южная Африка, Индия, Чехия, Швейцария.

    Напомним, в конце 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения. Действие запрета продлится до конца 2040 года. Однако главный пункт законопроекта в другом: в нем предлагается прописать возможность снять запрет, если других источников поставок не найдется или «ради национальных интересов США». На этом фоне закупки урана взлетели вдвое до максимальных с марта 2023 года 193,2 млн долларов.

    В начале января сообщалось, что американские власти планируют выделить 500 млн долларов на поиск и закупку нероссийского высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) с возможностью расширения программы. США намерены заключить новые контракты сроком максимум на 10 лет. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем обернется отказ США от российского ядерного топлива.

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    9 февраля 2024, 03:28 • Новости дня
    Путин назвал условия сохранения Крыма в составе Украины в 2014 году

    Путин заявил, что если бы власть в Киеве в 2014 году сменилась законно, это бы сохранило Украине Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Крым остался бы в составе Украины, если бы смена власти в Киеве в 2014 году прошла законно и бескровно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    «Зачем госпереворот, зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начали потом операции в Донбассе? Вот этого я не понимаю, Зачем это надо было делать? Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане, в голову бы никогда не приходило», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что украинский конфликт был спровоцирован госпереворотом в Киеве, который в 2014 году был реализован ЦРУ.

    При этом он уточнил, что у тогдашнего президента Украины Виктора Януковича не было шансов на победу в выборах, и все это знали. И несмотря на это Янукович согласился на досрочные выборы.

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    8 февраля 2024, 10:20 • Новости дня
    Захарова высмеяла «общение» Байдена с покойными европейскими лидерами

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на очередной казус с президентом США Джо Байденом, который рассказал об общении с европейскими лидерами, на тот момент уже покойными.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что именно по этой причине американские журналисты предпочитают «общаться с нормальным президентом, а не с медиумом».

    Напомним, Байден ранее заявил, что около трех лет назад общался с умершим на тот момент в 2017 году канцлером Германии Гельмутом Колем. Кроме того, он рассказывал о «недавней встрече» с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который скончался в 1996 году.

    Тем временем популярный американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского президента Владимира Путина. Оно, как ожидается, будет опубликовано в 18.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск 9 февраля).

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    8 февраля 2024, 16:30 • Новости дня
    Путин поручил увеличить финансирование отечественной науки
    Путин поручил увеличить финансирование отечественной науки
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию поставил задачу правительству увеличить финансирование отечественной науки.

    «Прошу правительство проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки, это очень важный вопрос, фундаментальная вещь, без решения которого невозможно будет двигаться ни по одному направлению. Без развития научной сферы также невозможно достижение национальных целей развития», – приводит ТАСС слова Путина.

    Путин отметил, что по объему государственных расходов на науку Россия занимает одно из ведущих мест в мире, а общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит 1,5 трлн рублей.

    «В бюджете на текущий год мы, конечно, тоже прибавили средства на развитие науки, но в реальном выражении расходы на науку все-таки немножко снизились, имея в виду необходимую поправку на инфляцию и в процентах от ВВП (валового внутреннего продукта)», – подчеркнул глава государства.

    Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.

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    8 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Китайские спортсмены приедут на проводимые Россией Игры будущего
    Китайские спортсмены приедут на проводимые Россией Игры будущего
    @ Wang Kaiyan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайские спортсмены примут участие в проводимых Россией спортивных турнирах, включая Игры будущего, подтвердил российскому президенту Владимиру Путину лидер Китая Си Цзиньпин.

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, об этом сообщил помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.

    Ушаков рассказал, что лидеры подтвердили общий курс на формирование справедливого многополярного миропорядка, основанного на международном праве. «Выражено обоюдное неприятие курса США, направленного на вмешательство во внутренние дела других государств. Политическое и военное давление со стороны США наши страны тоже не приемлют», – приводит его слова ТАСС.

    Путин и Си Цзиньпин, по словам представителя Кремля, также отметили, что тесная координация России и Китая на мировой арене является стабилизирующим фактором и имеет стратегическое значение. «Наши страны занимают близкие или совпадающие подходы и позиции по ключевым внешнеполитическим проблемам», – указал Ушаков.

    Разговор, отметил он, был теплым и дружеским. Беседа продлилась ровно час.

    Ранее в Кремле опубликовали сообщение по итогам переговоров двух лидеров.

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    9 февраля 2024, 02:43 • Новости дня
    Путин рассказал, как обсуждал с Клинтоном в 2000 году вступление России в НАТО

    Путин в интервью Карлсону заявил, что Россия в начале 2000-х могла бы войти в НАТО, если бы это поддержали США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин рассказал о переговорах в 2000 году с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном о вступлении России в НАТО.

    «Я ему задал вопрос: «Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно?» Вдруг он сказал: «Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да». А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: «Ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой – нет, сейчас это невозможно», – приводит ТАСС слова Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в Москве.

    Он подчеркнул, что если бы Клинтон тогда сказал «да», то начался бы процесс сближения России и США, в результате чего вступление России в НАТО могло бы состояться.

    При этом он отметил, что не испытывает сожаления, что такое объединение не произошло, поскольку на примере Украины хорошо видно, как в НАТО решаются вопросы.

    «Руководство США нажало, и все члены НАТО послушно голосуют, даже если им что-то не нравится», – напомнил Путин.

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    9 февраля 2024, 04:41 • Новости дня
    Путин назвал «дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией

    Путин заявил, что решение США ограничить расчеты в долларах с Россией нанесли удар по валюте США

    Путин назвал «дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал «полной дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией, подчеркнув, что введя ограничения, штаты нанесли удар по своей экономике и доллару.

    «Считаю, что полная дурь, понимаете, с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, налогоплательщиков Соединенных Штатов. Потому что это наносит удар по экономике США, подрывает мощь Соединенных Штатов в мире», – приводит ТАСС слова Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Путин напомнил, что до 2022 года около 80% расчетов России во внешней торговле были в долларах и евро, а доллар занимал не менее 50% в расчетах с третьими странами. Сейчас же, по словам российского президента, в американских долларах проводится только 13% всех внешних расчетов России.

    «Но не мы же запретили использование доллара, мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчеты в долларах», – заявил Путин.

    Он добавил, что сейчас доля рубля в международных расчетах России составляет 34%, а доля юаня выросла с примерно 3% до более чем 34%. Кроме того, по словам Путина, другие страны, в том числе нефтепроизводящие, начинают переходить при продаже нефти на юани.

    «Кто-то понимает это в тех же Соединенных Штатах? Что вы делаете? Сами себе обрезаете», – отметил Путин.

    «Могу только объяснить это самонадеянностью. Думали, наверное, что все рухнет, а ничего не рухнуло», – заключил российский президент.

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    8 февраля 2024, 21:30 • Новости дня
    Президент РАН включен в состав Совета безопасности России
    Президент РАН включен в состав Совета безопасности России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников включен в состав Совета безопасности России, заявил российский лидер Владимир Путин.

    Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию РАН, Путин сообщил, что президент РАН был включен в состав Совбеза страны, указ об этом подписан, передает «Интерфакс».

    «Глубокую объективную научную экспертизу академии должны проходить все значимые инициативы, включая наши национальные проекты и планы развития инфраструктуры, отраслей и регионов, а научные, технологические программы, прежде всего по таким ключевым направлениям, как космос, мобильная электроника, квантовые и биотехнологии, генетика – осуществляться при ведущей роли Российской академии наук», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что важно в полном объеме интегрировать Российскую академию наук (РАН) в процесс принятия ключевых государственных решений.

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    9 февраля 2024, 03:40 • Новости дня
    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине политической ошибкой ЦРУ

    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине колоссальной политической ошибкой ЦРУ

    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине политической ошибкой ЦРУ
    @ Максим Блинов/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Переворот на Украине в 2014 году был совершен при поддержке американского Центрального разведывательного управления и стал его политической ошибкой, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    Путин напомнил, о договоренностях между руководством России и США в 2014 году.

    «Вы там Януковича успокойте, а мы успокоим оппозицию, пускай все идет по пути политического урегулирования», – рассказал Путин. – «Мы сказали: «Хорошо, согласны, давайте так и сделаем». Янукович не применил, как просили нас американцы, ни вооруженных сил, ни полиции. А вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот».

    Российский президент добавил, что переворот произошел «при поддержке ЦРУ, конечно», передает ТАСС.

    «Технически они все сделали правильно, добились того, чего хотели, – сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка. Политическое руководство должно было видеть, к чему это приведет... Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», подчеркнул Путин.


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