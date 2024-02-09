Путин назвал «полной дурью» решение США ограничить расчеты в долларах

Путин заявил, что решение США ограничить расчеты в долларах нанесли удар по экономике штатов

Tекст: Денис Тельманов

«Считаю, что полная дурь, понимаете, с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, налогоплательщиков Соединенных Штатов. Потому что это наносит удар по экономике США, подрывает мощь Соединенных Штатов в мире», – приводит ТАСС слова Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Путин напомнил, что до 2022 года около 80% расчетов России во внешней торговле были в долларах и евро, а доллар занимал не менее 50% в расчетах с третьими странами. Сейчас же, по словам российского президента, в американских долларах проводится только 13% всех внешних расчетов России.

«Но не мы же запретили использование доллара, мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчеты в долларах», – заявил Путин.

Он добавил, что сейчас доля рубля в международных расчетах России составляет 34%, а доля юаня выросла с примерно трех процентов до более чем 34%. Кроме того, по словам Путина, другие страны, в том числе нефтепроизводящие, начинают переходить при продаже нефти на юани.

«Кто-то понимает это в тех же Соединенных Штатах? Что вы делаете? Сами себе обрезаете», – отметил Путин.

«Могу только объяснить это самонадеянностью. Думали, наверное, что все рухнет, а ничего не рухнуло», – заключил российский президент.