Пожар в жилом доме у метро Аэропорт стал самым крупным в новейшей истории России

Пожар в жилом доме у метро Аэропорт стал самым крупным возгоранием в жилом доме Москвы в новейшей истории России

Tекст: Денис Тельманов

Столичный главк МЧС России наращивает группировку сил и средств на месте тушения загоревшейся кровли жилого дома на севере Москвы, к тушению привлечено большинство подразделений столичного пожарно-спасательного гарнизона, в том числе вызваны сотрудники из резерва, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что возгорание, площадь которого превысило 4 тыс. кв. метров, стало самым крупным пожаром в Москве за всю новейшую историю.

Из дома эвакуированы около 400 человек, к тушению привлечены два вертолета.

Кровля горящего на севере Москвы дома полностью обрушилась, горящие обломки падают вокруг дома. Вся крыша дома охвачена огнем.