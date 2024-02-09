Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделения Южной группировки поразили живую силу и технику 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 81-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ у Красного, Кирово, Белогоровки, Клещеевки и Андреевки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также отражены две атаки подразделений 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ.

На этом направлении ВСУ потеряли до 300 человек, гаубицу Д-20 и орудие Д-30. Поражены два пункта управления дронами, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами ВСУ.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки украинских штурмовиков 63-й механизированной бригады, 5-й бригады нацгвардии Украины у Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР). Там ВСУ потеряли до 290 человек, три бронемашины и семь автомобилей.

На Купянском направлении Западная группировка отразила пять атак украинских штурмовиков 30-й, 44-й механизированных бригад и 18-й бригады нацгвардии Украины у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР).

ВСУ потеряли на этом направлении до 185 человек и американское орудие М119.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 31-й механизированной бригады ВСУ и 105-й бригады теробороны у Приютного (Запорожская область) и Старомайорского (ДНР). Украинская сторона потеряла там более 190 человек, два танка и гаубицу «Мста-Б».

На Херсонском направлении поражены подразделения 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Тягинки и Михайловки (Херсонская область). ВСУ потеряли до 50 человек и гаубицу Д-30.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки и радиолокатор ЗРК С-300, а также поразили живую силу и военную технику ВСУ в 118 районах.

Средства ПВО за сутки перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Также уничтожены 97 украинских дронов.