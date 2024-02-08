Захарова рассказала, что делала Нуланд в Киеве

Захарова: Нуланд в Киеве учила мобилизовывать больше украинцев без денег США

Tекст: Валерия Городецкая

Дипломат подчеркнула, что собственные граждане для властей Украины уже «не просто расходный материал», а «за материал они его теперь не считают», передает ТАСС.

«Виктория Нуланд давала ценные указания по тому, как без американских денег мобилизовывать еще больше украинских граждан, учитывая, что граждане Украины для киевского режима уже не просто расходный материал, за материал они его теперь не считают», – заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд «помчалась» в Киев из-за опасений в Белом доме, что главком ВСУ Валерий Залужный развернет армию и воспользуется ею против президента Украины Владимира Зеленского.