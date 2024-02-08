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    Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

    28 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем США сдают Залужного

    Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.

    6 комментариев
    8 февраля 2024, 09:22 • Новости дня

    На объекте инфраструктуры в Винницкой области Украины возник пожар после взрыва

    На объекте инфраструктуры в Винницкой области в центре Украины возник пожар после взрыва

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар в результате взрыва возник на объекте инфраструктуры, находящемся в Винницкой области на западе Украины, сообщил глава военной администрации региона Сергей Борзов.

    По его словам, на одном из инфраструктурных объектов произошел пожар, огонь локализован, пожарные завершают работы по ликвидации, передает ТАСС.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    7 февраля 2024, 16:27 • Новости дня
    Захарова рассказала, что делала Нуланд в Киеве

    Захарова: Нуланд в Киеве учила мобилизовывать больше украинцев без денег США

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе визита в украинскую столицу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд давала властям инструкции, как без финансовой поддержки с американской стороны мобилизовать еще больше украинцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что собственные граждане для властей Украины уже «не просто расходный материал», а «за материал они его теперь не считают», передает ТАСС.

    «Виктория Нуланд давала ценные указания по тому, как без американских денег мобилизовывать еще больше украинских граждан, учитывая, что граждане Украины для киевского режима уже не просто расходный материал, за материал они его теперь не считают», – заявила Захарова.

    Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд «помчалась» в Киев из-за опасений в Белом доме, что главком ВСУ Валерий Залужный развернет армию и воспользуется ею против президента Украины Владимира Зеленского.

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    7 февраля 2024, 11:37 • Новости дня
    Военкор сообщил об операции России по возвращению Красного Лимана

    Военкор Коц: Россия начала операцию по возвращению Красного Лимана

    Военкор сообщил об операции России по возвращению Красного Лимана
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы приступили к наступательной операции по возвращению Красного Лимана, откуда ВС России были выведены 1 октября 2022 года, а также освобождению Купянска и созданию санитарной зоны для защиты от обстрелов ВСУ, сообщил военный корреспондент Андрей Коц.

    Коц сообщил Ura.ru, что ВС России ведут наступление на севере от Харьковско-Луганского участка, в направлении Купянска, где российские силы планируют занять позиции на реке Оскол. А на южном направлении военные движутся по линии Ямполь – Торское – Терны, взятие которых позволит выйти на Красный Лиман. Коц добавил, что в наступлении задействованы серьезные силы.

    Оттуда, продолжил военкор, открывается дорога и на Славянск, и на Харьковскую область.

    Еще в прошлом году российский лидер Владимир Путин предупреждал, что если украинская сторона продолжит атаки на российские территории, то Россия рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на украинской территории.

    Коц считает, что в настоящее время этот план и реализуется. По его словам, усилия направлены на то, чтобы отодвинуть украинскую артиллерию и не позволить ей обстреливать «города большой России». Такая зона, добавил военкор, может появиться в Харьковской области.

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    7 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    В Киеве захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР

    В Киеве заявили, что хотят вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР

    В Киеве захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Фонд госимущества Украины (ФГИУ) создает рабочую группу по «возврату украинской доли зарубежных активов советского наследия».

    ФГИУ и МИД Украины будут совместно работать над возвратом имущества, которое, по мнению Киева, «после распада СССР было несправедливо и незаконно захвачено Россией», передает ТАСС.

    В фонде не уточняется, о каких именно объектах Украины идет речь, а также об их количестве и местонахождении.

    Ранее болгарская прокуратура сообщила о планах «вернуть в собственность государства» российский храм в Софии.

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    7 февраля 2024, 13:39 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что украинские предприятия производили безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы, ракеты к реактивным системам залпового огня и взрывчатку.

    «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – говорится в Telegram-канале Минобороны.

    Напомним, по всей территории Украины 7 февраля была объявлена воздушная тревога, позже взрывы прогремели в Киеве и Харькове. В Николаеве был поражен объект инфраструктуры.

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    7 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине не требуются поставки дронов из Евросоюза, так как Киев сам производит подобное оборудование.

    По словам Борреля, он удивился возможностям украинских инженеров, которые производят дроны высокого качества, передает РИА «Новости».

    Политик сейчас находится в Киеве, где ранее посетил несколько компаний по производству дронов.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    Коментарии (14)
    7 февраля 2024, 17:44 • Новости дня
    Порошенко призвал Зеленского «начать с себя» перезагрузку власти
    Порошенко призвал Зеленского «начать с себя» перезагрузку власти
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал действующего главу украинского государства Владимира Зеленского начать кадровую чистку в руководстве страны со своей команды.

    В ходе обсуждения в Верховной раде вопроса об отставке министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной Порошенко заявил, что поддерживает решение Зеленского о перезагрузке власти, но предложил ему «начать с себя», передает ТАСС.

    «Следует очистить все государственные учреждения, прежде всего офис президента», – заявил экс-президент Украины.

    По мнению Порошенко, кадровые перестановки необходимо провести и в кабинете министров, вплоть до замены его «на технократическое правительство», и формирование правительства национального единства. Он также призвал Зеленского к диалогу с лидерами парламентских фракций по вопросу укрепления обороноспособности страны.

    «Начните с себя, а от [главнокомандующего вооруженными силами] Валерия Залужного отцепитесь!» – сказал политик в завершении своей речи.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

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    7 февраля 2024, 18:20 • Новости дня
    Украинцам разрешили обменять российские рубли

    Нацбанк Украины разрешил до конца 2024 года обменять безналичные российские и белорусские рубли

    Украинцам разрешили обменять российские рубли
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинским предприятиям и физическим лицам разрешили проводить до конца 2024 года безналичный обмен российских и белорусских рублей, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

    Как пишет издание «Страна», этот закон был принят еще в конце декабря прошлого года, а соответствующий подзаконный акт (постановление Нацбанка) появился только сейчас.

    Отмечается, что продажа или обмен российских и белорусских рублей может быть осуществлена по заявлению клиента банка один раз в отношении каждого из указанных видов валюты, и только в безналичной форме – не стоит идти в банк с наличными рублями.

    В сообщении говорится, что право на разовый рублевый валютообмен предоставляется до 31 декабря 2024 года.

    Напомним, в феврале 2022 года НБУ запретил проводить операции в российских и белорусских рублях, однако в ноябре 2023 года Рада сделала исключение для безналичной продажи рублей.

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    7 февраля 2024, 13:48 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили украинский МиГ-29

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчеты противовоздушной обороны ВС России за последние сутки поразили самолет МиГ-29 украинских воздушных сил, сообщило российское Министерство обороны.

    Самолет сбит у Алексеевки в Донецкой народной республике, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также средства ПВО за сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS.

    Уничтожены 104 украинских дрона у Мирного, Нового (Запорожская область), Новой Каховки, Счастливого (Херсонская область), Васильевки (ДНР), Стельмаховки, Житловки и Площанки (ЛНР).

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    7 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    Киев, Николаев и Харьков частично обесточены из-за ударов

    Минэнерго Украины: Киев, Николаев и Харьков частично обесточены из-за ударов

    Киев, Николаев и Харьков частично обесточены из-за ударов
    @ Sergei Chuzavkov/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство энергетики Украины утверждает, что из-за повреждений, полученных в результате ударов, часть потребителей остались без света в Киеве, Харькове и Николаеве.

    Согласно сообщению ведомства, в Киеве в результате обстрела отключились линии электропередачи, обесточены подстанции, 19,4 тыс. абонентов в Днепровском и Деснянском районах остались без света, в том числе учреждения здравоохранения, передает РИА «Новости». Там добавили, что энергетики рассчитывают вернуть электроснабжение в течение трех часов.

    Кроме того, согласно данным Минэнерго, в Харькове взрывами повреждены электросети, обесточены около тысячи потребителей, также зафиксированы отключения света в городе Николаеве, без электричества более 220 бытовых потребителей. Уточняется, что в Харькове и Николаеве планируют восстановить электроснабжение в течение дня.

    Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что отключение электроэнергии началось на всей территории Украины.

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    7 февраля 2024, 10:33 • Новости дня
    Байдена высмеяли за «украинский галстук»

    Политик Рамасвами возмутился появлению Байдена в галстуке в цветах флага Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский политик Вивек Рамасвами назвал абсолютно неприемлемым появление президента США Джо Байдена в галстуке цвета украинского флага.

    Рамасвами на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что американский лидер «носит флаг другой страны», счета которой приходится оплачивать Соединенным Штатам.

    «Ни разу не видели, чтобы [президент Украины Владимир] Зеленский носил флаг страны, которая платит ему зарплату», – приводит его слова РИА «Новости».

    Политик добавил, что в отношениях США и Украины установилась «больная психология».

    Выступая в Белом доме накануне, Байден надел свой «украинский галстук» и «украинский значок». Так он пытался выступить в поддержку продолжения финансовой поддержки киевского режима.

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    7 февраля 2024, 13:44 • Новости дня
    ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки на Донецком направлении зашли на более выгодные позиции и поразили несколько подразделений украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Поражены скопления живой силы и техники 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны у Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены десять атак украинских штурмовиков из 112-й бригады теробороны и 79-й десантно-штурмовой бригады у Красного, Ленинского, Шумов и Победы в ДНР. ВСУ потеряли до 290 человек, две бронемашины и 13 автомобилей.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, орудие Д-20, две гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику ВСУ у Урожайного и Старомайорского в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 195 человек, две САУ «Гвоздика» и САУ «Акация».

    На Купянском направлении Западная группировка поразила живую силу ВСУ у Новоселовского (ЛНР), Кисловки и Берестового (Харьковская область). Отражены четыре атаки украинских штурмовиков 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад и 13-й бригады нацгвардии Украины у железнодорожной станции Сеньковка и поселка Терны (ДНР).

    На этом направлении украинская сторона за сутки потеряла до 275 человек, десять автомобилей, американскую артиллерийскую систему М777, две САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» поразила живую силу и технику ВСУ у Дзержинского (ДНР) и отразила две атаки штурмовиков 60-й механизированной бригады ВСУ у Ямполовки (ДНР). Там украинская армия потеряла до 220 человек.

    На Запорожском направлении ВС России поразили живую силу и технику 128-й горно-штурмовой, 33-й, 118-й механизированных бригад ВСУ у Жеребянок и Работино (Запорожская область). Украинская армия потеряла до 30 человек, две бронемашины.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 45 человек и артиллерийскую систему М777.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили склады авиационных средств поражения и горючего.

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    7 февраля 2024, 14:26 • Новости дня
    Британский разведчик назвал два варианта для Украины

    Экс-агент MI6 Крук: Путин дал понять, что Украину ждет капитуляция

    Tекст: Ольга Никитина

    Условия для политического будущего Украины установит Россия после полного разгрома украинских вооруженных сил, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук.

    Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что вопрос заключается лишь в том, примет ли Киев сам решение о капитуляции. Он выразил сомнение в том, что при Владимире Зеленском такое может произойти.

    Вторым же вариантом является продолжение российской спецоперации до тех пор, пока у украинского правительства не будет иного выбора, кроме капитуляции, передает РИА «Новости» мнение аналитика.

    «Путин очень ясно дал это понять», – подчеркнул он.

    Россия идет вперед и постоянно набирает обороты, а потому исход уже предрешен, сказал Крук. Конфликт, по его мнению, фактически уже завершился.

    Американские СМИ писали ранее, что Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории.

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    7 февраля 2024, 14:05 • Новости дня
    Выделенные Киеву 50 млрд евро назвали «мелочью»

    Politico: Выделенные Евросоюзом Киеву 50 млрд евро не решат проблем Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    В масштабах проблем, с которыми сталкивается Украина, сумма в 50 млрд евро, выделенная Евросоюзом до 2027 года, является мизерной, пишут американские СМИ.

    В статье газеты Politico говорится, что под согласованном в ЕС пакете помощи Украине едва успели высохнуть чернила, как эта сумма стала казаться «просто мелочью», учитывая «огромные трудности» киевского режима.

    В итоге ЕС сталкивается с «неприятной реальностью», осознавая, что Киеву придется выделять куда больше средств, передает ТАСС содержание публикации.

    По словам главы бюджетного комитета Европарламента Йохана Ван Овертвельдта, 50 млрд евро очевидно недостаточно. Европе, по его словам, необходимо активизировать свои усилия.

    По оценке МВФ, дефицит финансирования Украины лишь в 2024 году превысит 40 млрд долларов.

    Всемирный банк в свою очередь предупреждает, что нехватка средств заставит Киев «скатиться по инфляционному пути печатания значительных сумм новых денег».

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    7 февраля 2024, 14:45 • Новости дня
    Боррель сообщил, что провел утро в бомбоубежище в Киеве

    Находящийся с визитом в Киеве представитель ЕС Боррель заявил, что провел утро в укрытии

    Tекст: Александра Юдина

    Находящийся с визитом в Киеве верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что провел утро среды в укрытии из-за сигнала о воздушной тревоге.

    По его словам, в Киеве во время его прибытия звучали сигналы тревоги, в этой связи он провел утро убежище, передает РИА «Новости».

    При этом еврочиновник выложил фотографию в полупустом помещении с низким потолком.

    В ноябре прошлого года пресс-конференция украинского, швейцарского и латвийского президентов Владимира Зеленского, Алена Берсе и Эдгарса Ринкевичса в Киеве прервалась из-за воздушной тревоги.

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    7 февраля 2024, 14:57 • Новости дня
    Рада одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации

    Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

    Он уточнил, что документ принят без предложений комитета. До 21 февраля в законопроект будут вноситься поправки, а затем последует второе чтение, передает ТАСС.

    Напомним, законопроект ужесточит правила мобилизации украинцев, в частности предполагается введение электронных повесток и возможность ограничения прав уклонистов.

    Также документ предполагает, что в военкоматы для уточнения данных должны явиться все военнообязанные в течение 60 дней с момента публикации закона.

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