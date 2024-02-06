До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.17 комментариев
ВСУ атаковали двумя БПЛА село под Белгородом
ВСУ с помощью двух беспилотников атаковали село Волоконовку под Белгородом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Повреждение получил один инфраструктурный объект в результате детонации снаряда. «Пострадавших нет. Второй БПЛА был уничтожен в воздухе», – написал он в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что на месте работают оперативные и аварийные службы.
В начале февраля российские военные сбили пять украинских дронов под Курском и Белгородом.