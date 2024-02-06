ВСУ атаковали двумя БПЛА село под Белгородом

Tекст: Кристина Цыцура

Повреждение получил один инфраструктурный объект в результате детонации снаряда. «Пострадавших нет. Второй БПЛА был уничтожен в воздухе», – написал он в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что на месте работают оперативные и аварийные службы.

В начале февраля российские военные сбили пять украинских дронов под Курском и Белгородом.