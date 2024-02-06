До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
Путин и глава Верховного суда обсудили применение цифровых технологий
Путин и председатель ВС России Лебедев обсудили применение цифровых технологий в работе
Президент России Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев обсудили использование цифровых технологий в работе органов судебной системы, в том числе работу государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие».
Путин отметил, что ВС много делает для решения вопроса доступности органов судебной системы для россиян. «Знаю, что развивается и электронная форма работы с гражданами, и в прошлом году, по-моему, около 9 млн документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Президент отметил, что в связи с этим возникает вопрос, связанный с защитой этой информации.
В свою очередь Лебедев доложил о работе ГАС «Правосудие». По его словам, число обращений пользователей за год составляет около 11 млрд. Председатель ВС отметил, что граждане активно пользуются этой системой.
«Здорово!» – оценил Путин. На встрече также обсуждались меры, направленные на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики.
Напомним, в прошлом году Путин вручил Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».