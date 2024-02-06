Будущий премьер-министр Грузии назвал «тревожными» попытки Украины сделать его страну «целью для России»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Когда определенные представители украинской стороны абсолютно искусственно стараются сделать Грузию целью для России, это тревожно», – заявил он журналистам во вторник.

«Очень тяжелое явление, когда кто-то за рубежом или в пределах Грузии пытаются сделать Грузию целью российской агрессии», – также отметил кандидат на пост председателя кабмина.

По словам Ираклия Кобахидзе, «этим еще раз подтверждается то, что в принципе открыто говорят высокие чины украинской власти, что они хотели и, вероятно, и сейчас хотят открыть второй фронт в нашей стране».

«Выявленный нашей Службой государственной безопасности факт – очередное подтверждение этого», – отметил он.

Накануне СГБ Грузии предотвратила провоз взрывчатки в Воронеж транзитом через Грузию из Одессы. По этому делу в результате спецмероприятий задержаны семь граждан Грузии, три – Украины и два – Армении. СГБ сообщает, что организацией занимался уроженец Батуми, гражданин Украины из Одессы Андрей Шарашидзе, который баллотировался в местные депутаты в этом городе от «Слуги народа» в 2020 году.