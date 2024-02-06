До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
В Крыму предложили национализировать виллу Софии Ротару
Сенатор от Крыма Цеков предложил отдать виллу Ротару в Ялте под Дворец бракосочетания
Имущество певицы Софии Ротару в Крыму необходимо национализировать, а ее виллу отдать под Дворец бракосочетания из-за антироссийской позиции певицы и поддержки ею ВСУ, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Сенатор считает, что виллу Ротару в Ялте, так же как и все имущество в Крыму, следует национализировать за ее антироссийскую позицию и финансовую поддержку ВС Украины начиная с 2014 года до 2022 года. Также Цеков указал, что певица была против воссоединения Крыма с Россией, передает ТАСС.
Он считает, что виллу Ротару, которая находится на набережной Ялты, можно передать под Дворец бракосочетания.
Цеков также удивлен, почему певица до сих пор не лишена звания «Почетный гражданин Ялты».
Между тем мэр Ялты Янина Павленко заявила, что власти города рассмотрят вопрос о лишении Софии Ротару этого звания.
Ранее зампред Русской общины Крыма Владимир Резанов призвал лишить Ротару звания «Почетный гражданин Ялты».
Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году решением президиума Верховного совета Крыма за «выдающиеся заслуги в развитии национальной культуры, высокое исполнительское и профессиональное мастерство».