До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
В Турции при нападении на здание суда получили ранения пять человек
В Стамбуле у дворца правосудия произошла стрельба, ранены пять человек, включая троих сотрудников правоохранительных органов, заявил глава МВД страны Али Ерликая.
Стрельба произошла в 11.46 мск, нападавшие атаковали контрольно-пропускной пункт у здания суда в районе Чаглаян в Стамбуле, сообщил министр в соцсети X (бывший Twitter), передает ТАСС.
Нападавших было двое, это мужчина и женщина, их ликвидировали. Пострадали пять человек, включая троих полицейских.
Здание суда оцепили правоохранители, входы и выходы заблокированы, стянуто множество полицейских. Многие после нападения начали убегать, некоторые легли на землю. На место прибыл генпрокурор города.
Ранее в Стамбуле произошло нападение на католическую церковь, погиб один человек. По делу о нападении задержали 47 человек.