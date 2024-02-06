В Турции при нападении на здание суда получили ранения пять человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Стрельба произошла в 11.46 мск, нападавшие атаковали контрольно-пропускной пункт у здания суда в районе Чаглаян в Стамбуле, сообщил министр в соцсети X (бывший Twitter), передает ТАСС.

Нападавших было двое, это мужчина и женщина, их ликвидировали. Пострадали пять человек, включая троих полицейских.

Здание суда оцепили правоохранители, входы и выходы заблокированы, стянуто множество полицейских. Многие после нападения начали убегать, некоторые легли на землю. На место прибыл генпрокурор города.

Ранее в Стамбуле произошло нападение на католическую церковь, погиб один человек. По делу о нападении задержали 47 человек.