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    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от вопиющего безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств, хотя несомненно таковым является.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Американский истеблишмент ставит на Ники Хейли

    Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    5 февраля 2024, 13:23 • Новости дня

    Рогов разоблачил «визит Зеленского в Работино»

    Рогов назвал постановкой визит Зеленского в Работино

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Визит украинского президента Владимира Зеленского на линию фронта в селе Работино в Запорожской области – это постановка, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Зеленский не приезжал на передовую в Работино, «все это постановка», сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

    По его словам, политик был в оккупированном украинскими военными городе Запорожье, но это «и совсем не рядом с Работино».

    Фотографии и видео из подвала лишь подтверждают, что это «смонтированная пропагандистская картинка» для украинцев.

    Зеленский на фото стоит в чистых сапогах, на нем нет бронежилета и каски, но в сообщениях утверждается, что делегация ездила в Работино. По словам Рогова, в поселок «даже хорошо обученным военным зайти тяжело», он находится в «серой зоне».

    «При любом скоплении живой силы и техники следуют незамедлительные ракетно-артиллерийские удары», – напомнил глава движения.

    В последние дни в Работино фиксировались постоянные бои и артиллерийские удары, также работали дроны. Никто не подключал «режим тишины» в ходе якобы визита Зеленского, и удары отрабатывались «по интенсивности не ниже, если не выше, чем раньше».

    Киевский режим пытался такими постановочными кадрами показать, что Зеленский «все контролирует» и что он куда «смелее, решительнее и бесстрашнее главкома ВСУ Валерия Залужного».

    По словам Рогова, эта постановка – один из этапов по подготовке к увольнению Залужного.

    Ранее офис Зеленского заявил, что президент Украины в воскресенье совершил поездку в Работино, он якобы побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    5 февраля 2024, 10:10 • Новости дня
    Полицейский спецназовец в Днепре назвал замначальника полиции «гнидой с Майдана»

    Полицейский спецназовец в Днепре на собрании назвал замначальника полиции «гнидой с Майдана»

    Полицейский спецназовец в Днепре назвал замначальника полиции «гнидой с Майдана»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Сотрудники спецподразделений нацполиции Украины в Днепропетровской области, в числе которых есть бывшие сотрудники «Беркута», назвали приехавшего к ним замначальника главного управления ведомства Владимира Богониса «гнидой с Майдана».

    Видео появилось в соцсетях.

    Бывших «беркутовцев» призывали вступить в специальную штурмовую бригаду «Лють» и отправиться в зону боевых действий.

    «Ты – гнида с Майдана!» – выкрикнули Богонису из зала.

    «Да, я гнида с Майдана. А ты гнида откуда?» – спросил в ответ замначальника главного управления нацполиции Украины в Днепропетровской области.

    «А я из «Беркута»! (…) Я страну защищал», – сказал обратившийся к нему сотрудник, слова которого были встречены аплодисментами коллег.

    Владимир Богонис с 2014 года состоял в националистическом батальоне «Днепр-1», прошел путь от рядового до заместителя начальника штаба подразделения и до руководящих должностей в полиции Днепра и Днепропетровской области.

    Нацбат «Днепр-1», созданный по приказу тогдашнего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова после госпереворота 2014 года, проводил карательные операции в Донбассе. В батальон отбирали кандидатов с ярко выраженной националистической позицией. Вместе с батальоном «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) участвовал в операции по захвату Мариуполя в 2014 году.

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    5 февраля 2024, 10:48 • Новости дня
    Париж вызвал посла России после гибели французов на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Посла России в Париже Алексея Мешкова решили вызвать в МИД Франции после гибели двух французов на Украине, пишет агентство AFP.

    По информации дипломатического источника, МИД вызовет главу российского диппредставительства, «чтобы еще раз заявить ему об осуждении российских ударов, в результате которых на прошлой неделе погибли два французских гуманитарных работника на Украине», передает ТАСС.

    Ранее Госдума приняла обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ настаивает на том, что располагает надежной информацией об участии наемников из Франции в боях на Украине.

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    5 февраля 2024, 11:05 • Новости дня
    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев

    СМИ: Нуланд помчалась в Киев, чтобы Залужный не развернул армию против Зеленского

    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд «помчалась» в Киев из-за опасений в Белом доме, что главком ВСУ Валерий Залужный развернет армию и воспользуется ею против президента Украины Владимира Зеленского, пишут СМИ.

    В статье Asia Times говорится, что Нуланд велели немедленно отправиться в Киев на случай, если дела в украинской столице станут плохи, передает РИА «Новости».

    Задачей Нуланд, по мнению автора статьи, стало бы успокоить Залужного и «поставить его на место».

    Вместе с тем, как предполагает автор публикации, главком ВСУ все еще может пойти против Киева.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что визит Нуланд в Киев потребовался для оценки ситуации с конфликтом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, которого президент Украины, по информации СМИ, хочет отправить в отставку.

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    4 февраля 2024, 15:50 • Новости дня
    Венгрия отказалась накладывать вето на финансирование Украины из фонда ЕС
    Венгрия отказалась накладывать вето на финансирование Украины из фонда ЕС
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгрия не станет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки вооружений на Украину, заявил в интервью бельгийскому телеканалу VRT министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    При этом он напомнил, что для самой Венгрии поставки вооружения являются красной чертой, сама страна не станет принимать в этом участие, передает ТАСС.

    В то же время Сийярто признал, что Венгрия «не может и не будет мешать другим делать это», поскольку страны ЕС сами несут за это ответственность.

    Сийярто также напомнил, что Венгрия – «одна из немногих стран ЕС, которая не направляет оружие на Украину».

    До этого Сийярто заявил, что Будапешт по-прежнему не намерен выделять деньги на покупку оружия для Украины, но готов вместо этого оплачивать поставки ей военного снаряжения.

    Ранее лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года.

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    5 февраля 2024, 11:18 • Новости дня
    Политолог назвал три кризиса Зеленского после слов о желании уволить Залужного

    Политолог Чеснаков: Слова Зеленского о желании уволить Залужного говорят о недоговороспособности украинской власти

    Политолог назвал три кризиса Зеленского после слов о желании уволить Залужного
    @ Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Слова Зеленского являются чрезвычайно важным сигналом. Они свидетельствуют о кризисе легитимности, кризисе доверия и кризисе понимания в украинской власти. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал политолог Алексей Чеснаков. Ранее Зеленский впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного.

    «Признание Зеленского в наличии желания уволить Залужного – чрезвычайно важный сигнал. Я бы даже сказал – чрезвычайный сигнал. Он фиксирует по меньшей мере три кризиса украинского руководителя и власти в целом», – написал в своем Telegram-канале политолог Алексей Чеснаков.

    Первым он называет «кризис легитимности». По его словам, если Зеленский, который де-факто является руководителем и верховным главкомом, не отправит Залужного в отставку в течение суток, «можно не считать его президентом и главнокомандующим». «Просто так. Пустое место. Бессилие политической воли. Как можно исполнять приказы человека, который не знает, что делает и публично доказывает, что у него нет плана в самом важном деле, которым он должен быть занят. Только размышления и сомнения», – поясняет эксперт.

    Также политолог отмечает «кризис доверия». «Если Зеленский говорит такое публично, то он свидетельствует и подтверждает, что он лично и его офис (все равно он) постоянно врали аудитории и действительно организовали негативную медийную кампанию против командующего ВСУ для набора собственных политических очков», – пояснил аналитик.

    Последний, по мнению Чеснакова, кризис заключается в «кризисе понимания». Он отмечает, что если Зеленский говорит об увольнении ключевого должностного лица в своих ВС в каком-то заведомо проходном интервью зарубежному СМИ, «то он либо дурак, либо ничего не понимает в политике».

    «С таким политиком и человеком точно нельзя ни о чем вести переговоры. Он не может быть договороспособен в принципе. Клиент «поплыл». Можно добивать. Сам же публично дал команду «фас» в отношении себя», – заключил Чеснаков.

    Ранее Владимир Зеленский впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. По его словам, он также думает о смене других руководящих лиц, и не только в армии. «Конечно, необходимы перезагрузка и новое начало», – сказал Зеленский в эфире итальянского телеканала Rai1.

    Размышляя об изменениях в высших кругах украинской власти, Зеленский предположил, что Киеву необходимо «двигаться в едином направлении» и «иметь позитивную энергию, оставив негативную дома».

    Напомним, сообщения об увольнении Залужного начали появляться в украинских СМИ 29 января. По их данным, в этот день между главкомом и Зеленским состоялся напряженный разговор. Зеленский предложил генералу новый пост, но тот, как утверждается, отказался от назначения на другую должность.

    По информации The Washington Post, Зеленский мотивировал необходимость уволить Залужного тем, что новый командующий «обновит ситуацию на фронте». По его словам, кадровые перестановки также могут повлиять на союзников, ослабивших в последнее время финансовую поддержку.

    Звучали и другие объяснения, почему Зеленский хочет уволить Залужного. Как заявлял американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, «ряд американцев полагает», что Зеленский знает о «секретных переговорах», которые Залужный с «прошлой осени напрямую или через помощников продолжил вести» с Западом.

    С этими переговорами Херш связывает и заявление Залужного о «тупике» в конфликте, высказанное в статье для британского издания The Economist. Херш сообщил, что один американский чиновник счел конфликт Зеленского и Залужного «старомодной борьбой за власть». Источник Херша полагает, что «Зеленскому настанет конец, если он попытается продолжать идти своим курсом с армией, которая находится на стороне генерала». «Его ожидает мятеж», – заявил чиновник.

    Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в Белом доме не станут вмешиваться в ситуацию вокруг возможного увольнения главнокомандующего ВСУ.

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    5 февраля 2024, 12:06 • Новости дня
    Политолог: Увольнение Залужного – последний шанс Зеленского остаться у власти

    Политолог Скачко: Увольнение Залужного – последний шанс Зеленского остаться у власти

    Политолог: Увольнение Залужного – последний шанс Зеленского остаться у власти
    @ Marcin Banaszkiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Зеленский хочет остаться у власти по истечении официального срока. Для этого ему надо доказать, что он готов выполнять задачи, ставящиеся Западом. Демонстрацией решимости может стать увольнение главкома ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного.

    «Зеленский чувствует, что Запад недоволен им и требует от него решительных действий. Официальный срок пребывания на посту президента заканчивается уже весной. Поэтому дальнейшее нахождение Зеленского у власти без заинтересованности покровителей остается под вопросом», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Именно поэтому он выступает с заявлением в иностранных СМИ. С одной стороны, он обращается к западной аудитории. А с другой – интервью было дано итальянскому телеканалу. Так что Зеленский вроде как даже пытается показать свою независимость от позиции США и Британии. Но это мнимая независимость», – подчеркивает собеседник.

    «Для Зеленского увольнение Залужного – последний шанс показать, что он готов выполнять задачи, которые ставятся из-за океана, сосредоточив максимальное количество власти в своих руках. Если Зеленский не воспользуется данной возможностью, то, вероятно, главком ВСУ его заменит», – резюмировал Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 заявил о желании уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Так он ответил на вопрос о его конфронтации с генералом. Кроме того, он отметил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства не только в военной сфере. По его словам, изменения затронут всю группу управленцев, которые «ведут машину страны».

    Правительство Украины проинформировало Белый дом о намерении Владимира Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает Washington Post. В Вашингтоне «не поддержали» это решение, но и «не возразили». Белый дом рассматривает данный вопрос как «суверенный выбор» страны.

    Позднее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой Валерия Залужного, подчеркнув, что подобные кадровые решения являются делом украинских властей. Он отметил, что США не собираются «вмешиваться в это конкретное решение».

    Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее утверждал, что Владимир Зеленский захотел отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку тот тайно обсуждает с Западом возможность прекращения огня и завершения конфликта.

    Ранее телеканал CNN также сообщал, что Зеленский готов уволить Залужного в ближайшее время из-за разногласий по поводу ведения боевых действий. По данным СМИ украинский руководитель на одном из собраний предложил главкому ВСУ уйти в отставку и занять другую должность, на что генерал не дал своего согласия.

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что в Москве следят за новостями о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Представитель Кремля назвал очевидным и однозначным то, что у украинского руководства сейчас много проблем.

    Напомним, сообщения об увольнении Залужного начали появляться в украинских СМИ 29 января. По их данным, в этот день между главкомом и Зеленским состоялся напряженный разговор. Зеленский предложил генералу новый пост, но тот, как утверждается, отказался от назначения на другую должность.

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    4 февраля 2024, 20:27 • Новости дня
    В Белом доме заверили, что не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой Залужного

    Tекст: Ольга Иванова

    США не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на фоне сообщений в СМИ о возможной отставке главкома.

    Салливан в интервью CBS подчеркнул, что подобные кадровые решения сугубо являются делом украинских властей. По его словам, это право президента Украины принимать кадровые решения, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что США не собираются «вмешиваться в это конкретное решение».

    Ранее Washington Post заявила, что Киев проинформировал Белый дом о намерении президента Украины Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного, в Вашингтоне «не поддержали» это решение, но и «не возразили».

    Напомним, СМИ сообщали, что Зеленский предложил Залужному уйти в отставку, но тот отказался. Washington Post утверждала, что Зеленский заявил Залужному о возможности «освежить обстановку» с помощью смены командования. Источник рассказал, что генерал «не был рассержен», а высказал «несколько напутственных мыслей» касательно проблем, которые перейдут к его преемнику.

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    5 февраля 2024, 04:45 • Новости дня
    В США заявили о переходе инициативы на Украине от ВСУ к российским силам

    NYT: ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов отдали инициативу России

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины, уступая в количестве людей и вооружений «отдали инициативу России», пишут американские СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что ВСУ приходится экономить артиллерийские снаряды, также им не хватает комплектующих для ремонта и обслуживания бронетехники, передает РИА «Новости».

    Один из лейтенантов ВСУ, имя которого не раскрывается, сообщил изданию, что главной целью украинских военных сейчас является удержание имеющихся позиций.

    На некоторых направлениях российские силы, по данным NYT, способны выпускать в пять раз больше снарядов, чем ВСУ. Украинские боевики пытаются отдавать предпочтение дронам-камикадзе, однако, как сообщил газете украинский майор Сергей Бетс, они не столь эффективны.

    Американские СМИ писали ранее, что вооруженные силы Украины испытывают такую нехватку артиллерийских снарядов, что не способны даже эффективно обороняться, не говоря уже о наступлении, которое требует много больше боеприпасов.

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    5 февраля 2024, 08:17 • Новости дня
    Джонсон раскритиковал законопроект о помощи Украине и охране границ США

    Спикер Палаты представителей Джонсон: Законопроект о помощи Украине и охране границ провалится

    Джонсон раскритиковал законопроект о помощи Украине и охране границ США
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон резко раскритиковал внесенный Сенатом законопроект, который объединяет помощь Украине, Израилю и охрану собственных границ Соединенных Штатов.

    Джонсон на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что законопроект оказался «хуже, чем ожидалось». Он подчеркнул, что данная инициатива «даже близко» не способна помочь разрешить кризис на границе, вызванный действиями нынешнего президента США Джо Байдена, передает РИА «Новости».

    «Если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, он будет мертв по прибытии», – добавил спикер.

    Согласно предложенной в понедельник инициативе, на охрану границ, помощь Украине и Израилю необходимо выделить 118,28 млрд долларов, причем более половины (60,06 млрд долларов) – это помощь киевскому режиму. На охрану границ предлагается направить 20,2 млрд долларов – втрое меньше.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на южной границе Соединенных Штатов оружием массового разрушения страны.

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    5 февраля 2024, 07:55 • Новости дня
    Запад призвали прислушаться к словам Путина об Украине и НАТО

    Журналистка Оуэнс: Западу нужно прислушаться к словам Путина о расширении НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Западу следует прислушаться к словам российского лидера Владимира Путина о событиях, которые стали причиной конфликта на Украине, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс.

    Оуэнс на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявила, что события на Украине невозможно обсуждать, не принимая во внимание расширение Североатлантического альянса на восток. Она напомнила, что произошло это вопреки обещаниям правительственных чиновников, что после объединения Германии этого не произойдет.

    Как отметила Оуэнс, российский лидер обращал на это внимание практически во всех своих выступлениях, передает РИА «Новости».

    В декабре Путин напоминал об обещании представителей Запада, данное Михаилу Горбачеву в 1991-м, не расширять НАТО на восток. Он говорил, что западные партнеры «врут беззастенчиво, просто на каждом шагу».

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    5 февраля 2024, 07:26 • Новости дня
    Зеленский собрался заменить «ряд руководящих лиц» Украины

    Зеленский собрался заменить «ряд руководящих лиц» Украины, не только в военной сфере

    Зеленский собрался заменить «ряд руководящих лиц» Украины
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу Rai1 заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

    Так Зеленский ответил на вопрос про конфронтацию с главкомом ВСУ Валерием Залужным, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что изменения затронут всю группу управленцев, которые «ведут машину страны».

    Ранее крымский политический эксперт Заур Смирнов заявлял, что возможным преемником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может стать министр обороны Украины Рустем Умеров, через которого США «будут рулить» процессом в Киеве.

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    4 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью

    ПВО России уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    ПВО России уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве сообщили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа пресечена около 18.30, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе, через несколько минут ее отменили.

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    4 февраля 2024, 20:45 • Новости дня
    Польский замминистра начал лично контролировать на границе транзит украинских продуктов

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак начал лично контролировать на границе транзитную перевозку украинской сельскохозяйственной продукции через территорию республики, об этом сообщил сам чиновник.

    Он сообщил, что осуществляет контроль на пограничном переходе в Дорохуске. По словам замминистра, высока доля вероятности, что транзитные товары с Украины возвращаются в Польшу, передает РИА «Новости».

    Колодзейчак пояснил, что такие товары, как рапс, пшеница или отруби, на некоторое время отправятся в Литву, а затем возвращаются в Польшу.  Он добавил, что также провел проверку сахара, прибывающего в Польшу с Украины.

    В прошлом году Польша, Венгрия и Словакия ограничивали импорт украинского зерна. Кроме того, в Польше звучат призывы запретить ввоз сахара с Украины.

    Газета ВЗГЛЯД также писала о проблемах на европейском рынке, возникших из-за поставок курятины с Украины.

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    4 февраля 2024, 17:04 • Новости дня
    В Раде указали на критическую ситуацию из-за нехватки боеприпасов у ВСУ

    Депутат Верховной рады Чернев назвал ситуацию на поле боя из-за нехватки боеприпасов у ВСУ критической

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ситуация на поле боя критическая, поскольку у украинских военных не хватает боеприпасов, заявил депутат Верховной рады Егор Чернев.

    Как указал Чернев в эфире всеукраинского телемарафона, Украина доносит, что они не собираются сдаваться, и собирается искать альтернативные пути для того, чтобы обеспечить ВСУ вооружением, в частности, усиливая поддержку ЕС. По его словам, Украина доносит через медиа США, что критическая ситуация на поле боя происходит из-за нехватки боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Ранее Politico сообщило, что ВСУ испытывают такую нехватку артиллерийских снарядов, что не способны даже эффективно обороняться, не говоря уже о наступлении, которое требует много больше боеприпасов.

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    4 февраля 2024, 14:37 • Новости дня
    Людей старше 60 лет пригласили работать водителями маршруток в Одессе

    «Страна.ua»: В Одессе приглашают на работу водителями женщин и мужчин, не подлежащих мобилизации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Женщин и мужчин, не подлежащих мобилизации, приглашают в Одессе на работу водителями маршруток, сообщает в воскресенье украинское издание «Страна.ua».

    По сообщению издания, в Одессе одна из крупных компаний по пассажироперевозкам приглашает работать водителями маршруток женщин и мужчин старше 60 лет, то есть тех, кого не мобилизуют в армию, передает РИА «Новости». Потенциальным водителям обещают гарантированное трудоустройство и бесплатное обучение на права категории «Д» (дает право на управление крупным пассажирским транспортом).

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил французскому журналу Le Point, что на Украине необходима новая мобилизация, чтобы провести ротацию личного состава на фронте.

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    Китайские автоконцерны развяжут ценовые войны в России

    Первый месяц года обычно считается провальным на автомобильном рынке. Однако в этом году январь оказался неожиданно бурным: было продано на 62% больше новых легковых машин. Конкуренция среди китайцев только нарастает. Удастся ли авторынку повторить бурный рост прошлого года? И почему это во многом зависит от действий Центробанка? Подробности

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    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

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    Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

    «Молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы. Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации». Командир добровольческого казачьего отряда «Днестр» и лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин объяснил газете ВЗГЛЯД, как и зачем он организовал собственное подразделение в зоне спецоперации. Подробности

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    Фермеры заставили пересмотреть отношение Евросоюза к Украине

    Концепция зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом терпит крах на наших глазах. Приговор ей фактически вынесли протесты французских, бельгийских, испанских и прочих фермеров, охватившие европейские столицы. Лидеры стран ЕС открыто признают, что интересы собственных фермеров им гораздо дороже, чем Украина. Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

    • Залужный пытается спастись

      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

    • Украину послали в Гааге, но дали денег

      Международный суд в Гааге отклонил почти все требования Украины к России, назвав ее обвинения домыслами. Однако Киеву, где «гаагское правосудие» стало предметом культа, «подсластили пилюлю»: Евросоюз все-таки согласовал выделение ему более 50 млрд евро, переубедив Венгрию с помощью «кнута», а не «пряника».

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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