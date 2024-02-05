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Рогов разоблачил «визит Зеленского в Работино»
Рогов назвал постановкой визит Зеленского в Работино
Визит украинского президента Владимира Зеленского на линию фронта в селе Работино в Запорожской области – это постановка, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Зеленский не приезжал на передовую в Работино, «все это постановка», сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».
По его словам, политик был в оккупированном украинскими военными городе Запорожье, но это «и совсем не рядом с Работино».
Фотографии и видео из подвала лишь подтверждают, что это «смонтированная пропагандистская картинка» для украинцев.
Зеленский на фото стоит в чистых сапогах, на нем нет бронежилета и каски, но в сообщениях утверждается, что делегация ездила в Работино. По словам Рогова, в поселок «даже хорошо обученным военным зайти тяжело», он находится в «серой зоне».
«При любом скоплении живой силы и техники следуют незамедлительные ракетно-артиллерийские удары», – напомнил глава движения.
В последние дни в Работино фиксировались постоянные бои и артиллерийские удары, также работали дроны. Никто не подключал «режим тишины» в ходе якобы визита Зеленского, и удары отрабатывались «по интенсивности не ниже, если не выше, чем раньше».
Киевский режим пытался такими постановочными кадрами показать, что Зеленский «все контролирует» и что он куда «смелее, решительнее и бесстрашнее главкома ВСУ Валерия Залужного».
По словам Рогова, эта постановка – один из этапов по подготовке к увольнению Залужного.
Ранее офис Зеленского заявил, что президент Украины в воскресенье совершил поездку в Работино, он якобы побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.