Рогов разоблачил «визит Зеленского в Работино»

Рогов назвал постановкой визит Зеленского в Работино

Tекст: Алексей Дегтярев

Зеленский не приезжал на передовую в Работино, «все это постановка», сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, политик был в оккупированном украинскими военными городе Запорожье, но это «и совсем не рядом с Работино».

Фотографии и видео из подвала лишь подтверждают, что это «смонтированная пропагандистская картинка» для украинцев.

Зеленский на фото стоит в чистых сапогах, на нем нет бронежилета и каски, но в сообщениях утверждается, что делегация ездила в Работино. По словам Рогова, в поселок «даже хорошо обученным военным зайти тяжело», он находится в «серой зоне».

«При любом скоплении живой силы и техники следуют незамедлительные ракетно-артиллерийские удары», – напомнил глава движения.

В последние дни в Работино фиксировались постоянные бои и артиллерийские удары, также работали дроны. Никто не подключал «режим тишины» в ходе якобы визита Зеленского, и удары отрабатывались «по интенсивности не ниже, если не выше, чем раньше».

Киевский режим пытался такими постановочными кадрами показать, что Зеленский «все контролирует» и что он куда «смелее, решительнее и бесстрашнее главкома ВСУ Валерия Залужного».

По словам Рогова, эта постановка – один из этапов по подготовке к увольнению Залужного.

Ранее офис Зеленского заявил, что президент Украины в воскресенье совершил поездку в Работино, он якобы побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.