  • Новость часаЗахарова жестко прокомментировала обстрел булочной в Лисичанске
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    СК: ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS
    Южная Корея выразила протест России из-за слов Захаровой
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов США по Сирии и Ираку
    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке
    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    24 комментария
    4 февраля 2024, 07:34 • Новости дня

    Замглавы МИД России обсудил в Южной Корее ситуацию на Украине

    Замглавы МИД России Андрей Руденко обсудил в Южной Корее ситуацию на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел в Сеуле переговоры с южнокорейским коллегой Чон Бён Воном, обсудив международные проблемы, в том числе ситуацию на Украине, сообщает Министерство иностранных дел Республики Корея (Южная Корея).

    Встреча состоялась 2 февраля, передает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Южной Кореи.

    В ходе встречи южнокорейская сторона «донесла свою позицию относительно военного сотрудничества России и Северной Кореи», а также «призвала Россию к ответственному поведению».

    Ранее сообщалось, что Сеул выразил недовольство словами представителя МИД России Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове и высказываниях президента Юн Сок Еля, заявили в МИД Южной Кореи.

    Захарова заявила, что риторика президента Южной Кореи Юн Сок Еля в адрес КНДР призвана замаскировать агрессивные планы страны в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне участия Сеула в учениях с США.




    3 февраля 2024, 13:51 • Новости дня
    Южная Корея выразила протест России из-за слов Захаровой

    Yonhap: Посла России вызвали в МИД Южной Кореи из-за слов Захаровой

    Южная Корея выразила протест России из-за слов Захаровой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Республики Корея вызвали в МИД посла России в Сеуле из-за слов официального представителя МИД России Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове, сообщило агентство Yonhap.

    Агентство пишет, что послу был выражен протест, передает ТАСС.

    Ранее в МИД Южной Кореи назвали заявления Захаровой о ситуации на Корейском полуострове «грубыми, невежественными, предвзятыми и недостойными представителя МИД страны».

    Мария Захарова заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Еля о КНДР по ядерной проблематике призваны затушевать агрессивные планы в отношении Северной Кореи. По ее словам, главная причина роста напряженности на полуострове – «нахрапистая политика США и их союзников».

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    3 февраля 2024, 20:40 • Новости дня
    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке

    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Вооруженных сил России Николай Никонов помог освободить село Попасное под Луганском, сидя на чердаке дома на окраине населенного пункта.

    Так как ВСУ, используя средства радиоэлектронной борьбы, не давали российским военным пользоваться беспилотниками для разведки территории, Никонов забрался на чердак деревянного дома в ста метрах от позиций противника и при помощи бинокля и радиостанции корректировал огонь гаубиц. Об этом военнослужащий рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, передает RT.

    По словам Никонова, с чердака дома открывался прекрасный обзор на позиции ВСУ, близлежащие опушки и овраг. Остаться незамеченным офицеру не удалось – украинцы обнаружили Никонова и открыли огонь, он получил тяжелое ранение. В свою очередь, российские войска зашли на территорию села и укрепились на рубежах.

    Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотника вывел украинского военного на подконтрольную РС России территорию, подсказав правильное направление движения через минное поле.

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    3 февраля 2024, 18:10 • Новости дня
    ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут быть десятки человек

    Глава ЛНР Пасечник: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, пострадали мирные жители

    ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут быть десятки человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия обстреляла пекарню в городе Лисичанске Луганской народной республики, в результате пострадали несколько мирных жителей, еще десятки человек могут оставаться под завалами здания, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской народной республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», – написал Пасечник в своем Telegram-канале.

    В военной комендатуре ЛНР сообщили, что в результате удара ВСУ по пекарне погибли два человека, еще шесть пострадали и доставлены в больницу, передает ТАСС. Под завалами разрушенного здания могут находиться до 40 человек.

    На месте происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры, предпринимаются попытки спасти пострадавших, добавил Пасечник.

    В среду в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадали четыре человека.

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    3 февраля 2024, 20:57 • Новости дня
    СК: ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удар по пекарне в городе Лисичанске Луганской народной республики, в результате которого погибли восемь человек и десять получили ранения, был нанесен, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили военные следователи.

    «Военные следователи СК России зафиксировали преступления, совершенные ВФУ (вооруженные формирования Украины) в отношении мирного населения ЛНР. <…> Обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших продолжает уточняться», – сообщили ТАСС военные следователи СК.

    В Минздраве ЛНР сообщили, что число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до восьми человек. Число пострадавших также увеличилось – ранены десять человек.

    По данным правительства ЛНР, еще десять мирных жителей, предположительно, обнаружены под завалами. Среди них также имеются погибшие.

    В субботу ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске Луганской народной республики. Сообщалось о семи погибших и восьми пострадаших.

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    3 февраля 2024, 18:42 • Новости дня
    В Бельгии придумали способ изымать замороженные активы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель презентовал представителям западных стран и Группы семи (G7) план изъятия замороженных российских активов, пишет британская газета Financial Times (FT).

    Бельгийское правительство выступило с инициативой выпуска долговых обязательств, с помощью которых будут привлекаться средства для восстановления Украины, пишет FT, передает ТАСС.

    По задумке, коалиция, поддерживающая Киев, будет требовать от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам и в случае отказа будет изымать замороженные активы, пишет издание.

    «Среди прочего это позволит отложить решение вопроса о том, что будет происходить с суверенными российскими активами, хотя они и будут использованы в качестве залога», – приводит газета слова источника, знакомого с ходом переговоров.

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину.

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    3 февраля 2024, 22:48 • Новости дня
    Экс-педиатр Буянова не признала вину в распространении фейков о российской армии

    Бывший московский педиатр Надежда Буянова не признала себя виновной по делу о распространении фейков об армии России

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший педиатр московской поликлиники Надежда Буянова, которую обвиняют в распространении ложной информации о российской армии, не признала себя виновной и считает, что ее оговорили.

    В результате суд прислушался к доводам защиты и не стал отправлять Буянову в СИЗО, избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий, рассказал ТАСС ее адвокат Оскар Черджиев.

    По его словам, в квартире Буяновой проводился обыск, на который адвоката не пускали, а потом «пожилую женщину допрашивали всю ночь». При этом ни протокола обыска, ни аудиозаписи допроса следствие суду не предоставило.

    «Дело высосано из пальца и подлежит прекращению за отсутствием состава преступления», – уверен адвокат.

    При этом он сообщил, что руководство поликлиники уволило врача «якобы за грубое нарушение» и подчеркнул, что защита Буяновой намерена обжаловать.

    «Руководство, поддавшись панике, уволили мою подзащитную с работы, якобы за грубое нарушение. Они даже не разобрались в ситуации, и мы будем увольнение обжаловать», – сказал Черджиев.

    По версии стороны обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции.

    Ранее сообщалось, что Тушинский суд Москвы избрал меру пресечения Буяновой в виде запрета определенных действий. Ей вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Следствие требовало ареста для врача.

    По словам 34-летней Анастасии, которая сообщила на приеме, что отца ее детей убили на СВО, врач ответила: «Ну, милочка, чего же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить против врача уголовное дело.



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    3 февраля 2024, 21:53 • Новости дня
    Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до девяти человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число погибших в результате обстрела пекарни в городе Лисичанске Луганской народной республики со стороны ВСУ выросло до девяти человек, сообщили в оперативных службах республики.

    Там добавили, что работа по разбору завалов продолжается, количество жертв может вырасти, передает ТАСС. В правительстве региона сообщили, что разбор завалов будет вестись всю ночь.

    Первый зампредседателя правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал атаку ВСУ на пекарню в Лисичанске терактом.

    «Укрофашисты совершили очередной теракт. Мы находимся возле здания хлебопекарни, совмещенной с кафе. Выходной день – суббота, после рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьей, поесть пирожных. В этот момент очередной теракт унес жизни наших граждан», – приводит его заявление Telegram-канал правительства республики.

    Ранее военные следователи СК России сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.

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    3 февраля 2024, 11:28 • Новости дня
    Сеул раскритиковал МИД России за позицию по ситуации на Корейском полуострове

    МИД Южной Кореи раскритиковал слова Захаровой по ситуации на Корейском полуострове

    Tекст: Вера Басилая

    Сеул выразил недовольство словами представителя МИД России Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове и высказываниях президента Юн Сок Еля, заявили в МИД Южной Кореи.

    В заявлении дипломатов Южной Кореи слова Захаровой названы «грубыми, невежественными, предвзятыми и недостойными представителя МИД страны». Также в МИД Южной Кореи считают, что заявления российского дипломата «игнорируют явную и объективную реальность», что постоянные «военные провокации Северной Кореи усиливают напряженность на Корейском полуострове и в регионе», передает РИА «Новости».

    Также в ведомстве указали, что Россия якобы вводит международное сообщество в заблуждение, называя спецоперацией свои действия на Украине.

    Ранее Захарова заявила, что риторика президента Южной Кореи Юн Сок Еля в адрес КНДР призвана замаскировать агрессивные планы страны в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне участия Сеула в учениях с США. Она также назвала «откровенно тенденциозными» высказывания Юн Сок Еля и том, что КНДР якобы является «единственной в мире страной» законодательно закрепившей возможность нанесения «превентивного ядерного удара».

    Напомним, в ноябре министры обороны Республики Корея и США Син Вон Сик и Ллойд Остин подписали обновленную «адаптированную стратегию сдерживания» в отношении КНДР.

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    3 февраля 2024, 15:37 • Новости дня
    Минобороны назвало число сдавшихся за неделю в плен украинских военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшую неделю 26 украинских солдат сдались в плен российским войскам, сообщило Министерство обороны России.

    «В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск за неделю поразили семь пусковых установок ЗРК, в том числе пять С-300, французскую SAMP-T и IRIS-T производства ФРГ.

    Кроме того, поражены три радиолокационные станции ЗРК NASAMS норвежского производства, два радиолокатора ЗРК С-300, одна радиолокационная станция ЗРК IRIS-T и шесть украинских складов с боеприпасами.

    За неделю авиация и российская ПВО сбили 20 авиационных управляемых ракет, в том числе четыре противорадиолокационные ракеты HARM, авиабомбу JDAM, 53 снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также 423 беспилотника.

    Всего с начала СВО уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 678 БПЛА, 462 ЗРК, 14 893 танка и других бронемашин, 1 215 РСЗО, 7 952 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 179 единиц спецтехники.

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    3 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    В Британии потребовали не допустить победы России на Украине

    Глава Минобороны Британии Шаппс: Мир не может позволить себе победу Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международное сообщество не может себе позволить, чтобы президент России Владимир Путин одержал победу в конфликте на Украине, заявил министр обороны Британии Грант Шаппс.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) Шаппс написал, что Британия поддерживает решение Евросоюза о выделении дополнительных средств Украине, и призвал не допустить победу России в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    «Великобритания решительно приветствует наших европейских партнеров, присоединившихся к нам в выделении большего финансирования для Украины. Мир не может позволить себе победу Путина», – написал министр.

    В комментариях под публикацией Шаппса призвали не провоцировать Россию и заявили, что Путин не является врагом.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в странах НАТО призывают готовиться к войне с Россией.

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    4 февраля 2024, 02:58 • Новости дня
    Захарова назвала ситуацию с «Би-2» попыткой сорвать переговоры по заложникам

    Захарова: «Шоу» вокруг группы «Би-2» могло подставить израильских дипломатов, занимающихся освобождением заложников

    Tекст: Денис Тельманов

    Шоу с возвращением из Таиланда участников группы «Би-2» в Израиль могло быть инсценировано с целью подставить израильских дипломатов, занимающихся освобождением заложников и сотрудничающих по этому вопросу с Россией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, в тот день, когда в Израиле проходила пресс-конференция «Би-2» с участием израильских дипломатов, в Москве находилась делегация из Израиля, представители которой «просили оказать им помощь через наши дипломатические учреждения для того, чтобы повлиять на ситуацию с заложниками», сказала Захарова в эфире «ТВ Центр», передает ТАСС.

    Она отметила, что сложившаяся ситуация могла «подставить людей, которые сейчас в Израиле должны заниматься спасением жизней своих граждан».

    «Их просто замешали, испачкали в этой грязи», – подчеркнула Захарова.

    По ее словам, в ситуации с Би-2 было очень много лжи и антироссийских выпадов, одной из причин которых может стать попытка помешать России организовать для россиян возможность проголосовать на выборах президента России во всех странах.

    При этом контакты России с ХАМАС также  были представлены в негативном свете, хотя российские дипломаты пытаются решить вопрос с освобождением заложниками, причем, не деля их «ни по национальности, ни по гражданской принадлежности».

    Ранее сообщалось, что украинский актер и певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, заявил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов пожизненно запретили ему въезд в страну не по собственному желанию, а по «указанию российской верхушки».

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    4 февраля 2024, 00:15 • Новости дня
    В Лисичанске из-под завалов извлекли 20 погибших, детей среди них нет

    Число погибших в Лисичанске увеличилось до 20 человек, детей среди них нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Детей среди погибших в кафе-булочной в ходе удара ВСУ нет, средний возраст жертв от 30 до 40 лет, сообщили в оперативных службах ЛНР.

    «Детей на данный момент среди погибших нет, но разбор завалов еще продолжается», – приводит ТАСС слова представителя оперативных служб ЛНР.

    Отмечается, что спасатели извлекли из под завалов здания тела 20 человек.

    Всего, по оценкам МЧС, под завалами могут находиться до 40 человек.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел кафе доказательством преступной сущности киевского режима. При этом она подчеркнула, что граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – «на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей».

    Ранее военные следователи сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.





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    3 февраля 2024, 15:54 • Новости дня
    ВСУ за неделю потеряли на Краснолиманском направлении 1825 военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральная группировка российских войск за прошедшую неделю заняла более выгодные рубежи на Краснолиманском направлении и отразила 19 атак противника, сообщило Минобороны.

    В период с 27 января по 3 февраля на этом направлении силы России поразили скопления живой силы и техники 60-й, 63-й механизированных бригад, 12-й бригады спецназначения и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах Кировска, Ямполовки ДНР, Червоной Дибровы, Кузьмина ЛНР, а также Серебрянского лесничества, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 1825 военных, шесть танков, 13 бронемашин, 36 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

    На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и отбила 22 атаки украинской армии. Поражены формирования ВСУ и нацгвардии Украины в районах Верхнекаменского, Артемовского, Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки, Белогоровки, Переездного и Георгиевки ДНР.

    За неделю противник потерял на этом направлении свыше 2245 военнослужащих, пять танков, 19 бронемашин, 63 автомобиля, 28 орудие полевой артиллерии и две РСЗО «Град».

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка отразила девять атак ВСУ и поразила подразделения 58-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Старомайорского, Макаровки ДНР и Приютного Запорожской области.

    Украинская сторона потеряла до 735 военных, два танка, шесть бронемашин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и две РСЗО «Град».

    На Запорожском направлении силы России отразили атаку штурмовиков 108-й бригады теробороны в районе Луговского и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работина, Нестерянки, Пятихаток, Каменского, Малой Токмачки и Орехова Запорожской области.

    Потери ВСУ составили до 385 военнослужащих, танк, десять бронемашин, 19 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и РСЗО «Град».

    На Херсонском направлении российскими войсками поражены живая сила и техника 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 121-й, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах Николаевки, Тягинки, Ивановки, Токаревки, Антоновки, Янтарного Херсонской области.

    Противник потерял до 290 военнослужащих, четыре танка, две бронемашины, 26 автомобилей, 11 лодок и 12 орудий полевой артиллерии.

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    4 февраля 2024, 03:59 • Новости дня
    Северная Корея заработала 167 млн долларов за год на ресницах и париках

    Северная Корея заработала 167 млн долларов за год на накладных ресницах и париках

    Tекст: Денис Тельманов

    Производство и экспорт накладных ресниц и париков в 2023 году принес экономике КНДР 167 млн долларов, свидетельсвтвуют данные таможни Китая.

    Финальную обработку парики и ресницы проходят в Китае и продаются по всему миру с маркировкой «Сделано в Китае», однако первоначально они изготовлены в КНДР и пользуются большим спросом в профильных компаниях из-за высокого качества, передает ТАСС.

    Отмечается, что почти 60% всего объема экспорта КНДР в Китай в 2023 году составили накладные рестицы, бороды и парики. При этом общий вес поставленных изделий из человеческих волос достиг 1820 тонн.

    Для сравнения, в 2019 году Северная Корея поставила в Китай 1680 тонн париков и ресниц на общую сумму 31 млн долларов.

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    4 февраля 2024, 02:14 • Новости дня
    У берегов Камчатки произошли два землетрясения

    У берегов Камчатки произошли два землетрясения магнитудой более 4

    Tекст: Денис Тельманов

    В Тихом океане у берегов Камчатки с разницей в несколько часов произошло два землетрясения магнитудой 4,2 и 4,3, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

    «Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане в 142 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 38 километров», – приводит сообщение службы РИА «Новости».

    Отмечается, что второй толчок магнитудой 4,3 произошел примерно в том же месте через несколько часов – глубина залегания очага второго землетрясения составила 36 километров, а расстояние до краевого центра 143 километра.

    По данным геофизической службы, в населенных пунктах толчки не ощущались. Также отмечается, что Угроза цунами отсутствует.

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    Игра Байдена мускулами дестабилизирует весь Ближний Восток

    США атаковали десятки целей на территории Ирака и Сирии. Так Вашингтон ответил на нападение беспилотника на базу США в Иордании и гибель нескольких солдат. Операция возмездия уже привела к новой атаке на американскую базу в Сирии. По мнению экспертов, США плохо просчитали свою операцию и во вред себе развязывают масштабный конфликт на всем Ближнем Востоке. Каждая их атака будет провоцировать реакцию со стороны шиитских военных формирований. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Залужный пытается спастись

      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

    • Украину послали в Гааге, но дали денег

      Международный суд в Гааге отклонил почти все требования Украины к России, назвав ее обвинения домыслами. Однако Киеву, где «гаагское правосудие» стало предметом культа, «подсластили пилюлю»: Евросоюз все-таки согласовал выделение ему более 50 млрд евро, переубедив Венгрию с помощью «кнута», а не «пряника».

    • Как нам наказать Эквадор

      Власти Эквадора все-таки передадут российскую военную технику, которая есть в их распоряжении, властям США. Ранее в Москве предупреждали, что это противоречит договоренностям с Эквадором, который еще недавно был ее союзником. Эквадорцы и сейчас не совсем враги. Скорее, жертвы интриг Вашингтона.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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