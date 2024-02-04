Замглавы МИД России обсудил в Южной Корее ситуацию на Украине

Замглавы МИД России Андрей Руденко обсудил в Южной Корее ситуацию на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Встреча состоялась 2 февраля, передает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Южной Кореи.

В ходе встречи южнокорейская сторона «донесла свою позицию относительно военного сотрудничества России и Северной Кореи», а также «призвала Россию к ответственному поведению».

Ранее сообщалось, что Сеул выразил недовольство словами представителя МИД России Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове и высказываниях президента Юн Сок Еля, заявили в МИД Южной Кореи.

Захарова заявила, что риторика президента Южной Кореи Юн Сок Еля в адрес КНДР призвана замаскировать агрессивные планы страны в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне участия Сеула в учениях с США.











