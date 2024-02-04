Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
Замглавы МИД России обсудил в Южной Корее ситуацию на Украине
Замглавы МИД России Андрей Руденко обсудил в Южной Корее ситуацию на Украине
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел в Сеуле переговоры с южнокорейским коллегой Чон Бён Воном, обсудив международные проблемы, в том числе ситуацию на Украине, сообщает Министерство иностранных дел Республики Корея (Южная Корея).
Встреча состоялась 2 февраля, передает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Южной Кореи.
В ходе встречи южнокорейская сторона «донесла свою позицию относительно военного сотрудничества России и Северной Кореи», а также «призвала Россию к ответственному поведению».
Ранее сообщалось, что Сеул выразил недовольство словами представителя МИД России Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове и высказываниях президента Юн Сок Еля, заявили в МИД Южной Кореи.
Захарова заявила, что риторика президента Южной Кореи Юн Сок Еля в адрес КНДР призвана замаскировать агрессивные планы страны в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне участия Сеула в учениях с США.