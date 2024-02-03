Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.26 комментариев
Над Брянской областью средства ПВО перехватили два украинских беспилотника
Российские средства противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что оба аппарата были самолетного типа, перехватить их удалось дежурными средствами ПВО, передает ТАСС сообщение российского военного ведомства.
Отмечается, что беспилотники были замечены в субботу, 3 февраля, около 20 часов мск.
Российские военные назвали атаку терактом.
Ранее сообщалось, что средства ПВО в ночь на 3 февраля сбили сбили семь беспилотников ВСУ в трех регионах России.