Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.26 комментариев
Многодетная мать поселилась в подъезде дома в Москве
Выселенная из съемной квартиры многодетная мать поселилась в подъезде дома в Москве
На востоке Москвы женщина с тремя детьми съехала из квартиры в подъезд жилого дома, в случившемся разбирается столичная прокуратура.
В декабре женщина сдала в аренду свою квартиру, чтобы справиться с финансовыми трудностями, и арендовала другое жилье, сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах. Позднее арендодатели попросили женщину покинуть жилье, в итоге ей вместе с детьми пришлось поселиться в подъезде.
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила, что в настоящее время семья размещена в социальной гостинице, их питомцы тоже пристроены.