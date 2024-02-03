Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.26 комментариев
Встреча глав МИД ЕС по поставкам оружия Украине не принесла результата
Боррель: Встреча глав МИД ЕС в Брюсселе по поставкам оружия Украине не принесла результата
Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) в ходе неформальной встречи в Брюсселе не приняли решение касательно поставок оружия Киеву, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По словам Борреля, главы МИД ЕС обсуждали ситуацию на поле боя, поддержку, а также фонд поддержки Украины, который должен быть согласован в ближайшее время, однако конечного решения принято не было, передает ТАСС.
«Мы все согласны, что Украине нужно больше оружия, больше поддержки, которая должна прийти сейчас», – подчеркнул он. Боррель добавил, что продолжение дискуссии планируется на министерской встрече 19 февраля.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после неформального совещания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что Будапешт готов помогать Украине военным снаряжением вместо оружия.