В Венгрии заявили о готовности помогать Украине военным снаряжением вместо оружия

Tекст: Валерия Городецкая

Сийярто на встрече с журналистами после неформального совещания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе напомнил, что Еврокомиссия выступила с предложением расширить Европейский фонд мира на 5 млрд евро в этом году с целью компенсации странам ЕС поставок вооружений на Украину, и подчеркнул, что не Будапешт не хочет в этом участвовать, передает ТАСС.

Так как Венгрия не может запретить другим странам ЕС оплачивать поставки оружия на Украину, она займет позицию «конструктивного воздержания», то есть не будет делать взносы в Европейский фонд мира на эти цели, но при этом будет готова вложиться в «поставки снаряжения нелетального характера», сообщил министр. Он отметил, что в правила использования фонда нужно внести соответствующие изменения.

Ранее лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года.