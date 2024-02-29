Сенатор назвал послание Путина фундаментом для строительства сильной и развитой державы

Tекст: Дарья Григоренко

Он назвал послание Путина фундаментом, на котором все, как единый народ, будут выстраивать сильную, независимую, самодостаточную и развитую державу. «Такую страну, какую захотим сами и о которой мечтаем», – заявил Кастюкевич СМИ.

Сенатор указал на чувство гордости за Россию, за историческое время и за то, что нет сегодня в мире другой страны, где народ и его президент были бы столь едины в мыслях и действиях. По его словам, вне зависимости от возраста, социального статуса или сферы занятости, каждый услышал в речи главы государства что-то про себя, для себя и своей семьи, и это помимо серьезнейших общегосударственных задач и ключевых тем развития страны.

Кастюкевич отметил, что перед посланием европейские и американские власти буквально «накачивали» аудитории своих стран истерией по поводу того, что «Путин озвучит свои ужасные планы, начнет войну, Россия на всех нападет». Однако российский лидер в который уж раз обыграл весь западный политический истеблишмент, сконцентрировавшись на внутриполитических задачах страны, сказал сенатор. Он подчеркнул, что при этом президент заявил о готовности России к диалогу с США по стратегической стабильности.



Он добавил, что за внешнеполитическим курсом России есть главная деталь – страна не стремится завоевать кого бы то ни было, подчинить себе и своим правилам, как это делают США и Евросоюз. По его словам, Россия самодостаточная, но всегда выступает и будет выступать в защиту своих граждан, где бы они не находились.



Кастюкевич заявил, что большая часть послания Путина была про защиту, развитие и успех каждого жителя, которые российский лидер напрямую связывает с общим развитием и успехом страны.