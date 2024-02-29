Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.0 комментариев
В Польше задержали сотрудничавшего с «Аль-Каидой» россиянина
Польское агентство внутренней безопасности (АВБ) задержало российского гражданина якобы по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией «Аль-Каида*» (запрещена в России), сообщает польская пресса.
Задержан выходец с Кавказа с российским гражданством, он участвовал в боевых действиях в Сирии на стороне радикальных исламистов, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на спецслужбу, передает ТАСС.
При этом не раскрывается имя задержанного, согласно польскому законодательству, его могут посадить в тюрьму на срок до восьми лет.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ