В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.6 комментариев
Пентагон начал анализ сближения спутников России и США
Министерство обороны США начало анализ по факту сближения российского и американского спутников
«Министерство обороны проводит анализ после сближения, однако результаты скрининга предсказывали, что объекты приблизятся друг к другу достаточно близко, чтобы США уведомили Россию», – приводит РИА «Новости» заявление представителя Космических сил США.
Американский и российский спутники TIMED и «Космос 2221» в среду, 28 февраля, прошли в максимальной близости друг от друга на орбите, но не столкнулись.
По расчету специалистов, сближение произошло на высоте около 600 километров. В случае их столкновения, на орбите образовалось бы большое количество обломков.