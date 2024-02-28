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Группу диверсантов ВСУ уничтожили при попытке высадиться на Тендровской косе
В Херсонской области группу украинских диверсантов уничтожили при попытке высадиться на Тендровской косе
Группа украинских диверсантов уничтожена при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
«Украинские диверсанты были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе Голопристанского района. Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», – сказал Василенко РИА «Новости».
Других подробностей операции не приводится.
Отмечается, что Тендровская коса – это остров вблизи северо-западного побережья Черного моря.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала года освобождено около 327 кв. км новых регионов России. Он отметил работу бойцов Сил специальных операций, которые действуют уверенно, профессионально, достойно, ежедневно совершают подвиги.