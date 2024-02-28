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Лукашевич заявил о негативном сценарии развития событий в Приднестровье
Постпред России при ОБСЕ Лукашевич заявил о негативном сценарии развития событий в Приднестровье
Ситуация в Приднестровье развивается по неблагоприятному сценарию, заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.
«Действительно, ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию», – сказал он, комментируя принятие приднестровскими депутатами резолюции об обращении за помощью к России в вопросе урегулирования отношений с Молдавией, передает РИА «Новости».
Постпред добавил, что в Вене российская сторона настаивает на том, чтобы председательствующая в ОБСЕ Мальта уделила особое внимание сложившейся ситуации. Лукашевич подчеркнул, что на обоих берегах Днестра продолжается полевое присутствие ОБСЕ.
В среду депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. В Госдуме сообщили, что обращение будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в нижнюю палату парламента.