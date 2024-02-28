В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.2 комментария
В Госдуме отреагировали на обращение Приднестровья о помощи
Затулин: Обращение Приднестровья будет рассмотрено после того, как оно поступит в Госдуму
Обращение Приднестровья будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в Государственную думу, вопросом займется Совет Госдумы, сообщил первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.
Затулин подчеркнул, что сейчас не готов прогнозировать решение Совета Госдумы, который будет по этому поводу вести обсуждение и принимать решение на основе консультаций с российским президентом и МИД, передает РИА «Новости».
Ранее участники съезда депутатов Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии.