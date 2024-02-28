Патрушев назвал США «самым агрессивным» государством современной истории

Tекст: Дарья Григоренко

Он в интервью «Российской газете» сообщил, что США – это наиболее агрессивное государство современной истории, поскольку Соединенные Штаты агрессивно вмешиваются во внутренние дела других стран во всех регионах мира, передает ТАСС.

Как указал Патрушев, по самым скромным оценкам, после 1945 года американцы более 150 раз нарушали суверенитет других государств, устраивая перевороты, провоцируя беспорядки, влияя на избирательный процесс.

В феврале президент Киргизии Садыр Жапаров призвал США не вмешиваться в дела республики. Кроме того, Китай также призвал США перестать вмешиваться в дела КНР.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как президент Венесуэлы Николас Мадуро нащупал предел могущества Вашингтона.