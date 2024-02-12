От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.2 комментария
Президент Киргизии заявил о вмешательстве США в дела республики
Президент Киргизии Жапаров призвал Блинкена не вмешиваться в дела республики
Президент Киргизии Садыр Жапаров в ответном письме госсекретарю США Энтони Блинкену обратил внимание на попытки американской стороны вмешиваться во внутренние дела республики.
Жапаров так отреагировал на письмо, полученное от Блинкена. В своем послании госсекретарь США выразил обеспокоенность планами властей Киргизии внести изменения в закон «О некоммерческих организациях».
Глава республики отметил, что содержание письма Блинкена «имеет признаки вмешательства во внутренние дела нашего государства», передает ТАСС.
Он заверил также, что проект закона, который находится на рассмотрении парламента Киргизии, не противоречит международным нормам.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Соединенные Штаты пытаются сорвать принятие в Киргизии новой версии закона об НКО.