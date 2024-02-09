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    9 февраля 2024, 20:00 • В мире

    Киргизии предстоит отказать США

    Соединенные Штаты пытаются сорвать принятие в Киргизии новой версии закона об НКО

    Киргизии предстоит отказать США
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    США хотят помешать принятию в Киргизии поправок к закону об НКО. Опасения Вашингтона изложены в письме госсекретаря США Энтони Блинкена президенту Киргизии. В послании говорится, что «мы уже видели последствия принятия подобных законов в других странах». Почему США так волнует судьба этого законопроекта и какими будут ответные действия Бишкека?

    Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо президенту Киргизии Садыру Жапарову, выразив в нем озабоченность Вашингтона по поводу поправок к закону об иностранных агентах. В случае принятия этот документ «введет обременительные гражданские и уголовные наказания для неправительственных организаций». Письмо госсекретаря датировано 17 января, но известно о нем стало только на этой неделе.

    Как сообщает АКИpress, Блинкен предупреждает, что принятие законопроекта «поставит под угрозу один из величайших активов вашей страны». Закон в нынешнем виде, пишет госсекретарь, угрожает доступу граждан КР к жизненно важным услугам, таким как здравоохранение и образование через программы, осуществляемые неправительственными организациями при поддержке правительства США и международных партнеров.

    «Некоторые американские партнеры по реализации настолько обеспокоены этим законом, что рассматривают возможность превентивного прекращения своей деятельности в Кыргызской Республике», – предупредил Блинкен.

    По его словам, «мы уже видели последствия принятия подобных законов в других странах». «Если этот закон будет принят в его нынешней форме, мы можем столкнуться с тем, что организации гражданского общества будут оказывать мало услуг вашим гражданам», – подчеркнул госсекретарь.

    Как отмечает газета «Коммерсант», изменение закона об НКО инициировала в прошлом году парламентарий Надира Нарматова, которая выступила с предложением ввести в законодательство термин «иностранный представитель» для НКО, получающих зарубежное финансирование, а также создать реестр таких организаций. Внесение в реестр будет означать, что данной организации позволено работать в стране.

    Парламентарий предлагала дать властям возможность за нарушение закона в одностороннем порядке приостанавливать деятельность организации на шесть месяцев. Планируется заодно дать властям право исключать организации из этого реестра, что в большинстве случаев в результате будет приводить к их закрытию. Также сторонники законопроекта хотят запретить некоммерческим организациям принимать участие в любой политической деятельности – от расследования случаев коррупции до участия в митингах.

    В конце прошлого года президент Садыр Жапаров отмечал, что страны-партнеры и международные организации выступают против данного законопроекта, который должен навести порядок с финансовой отчетностью этих организаций. В Киргизии более 30 тыс. НКО.

    «Мы не хотим отобрать их деньги. Не мучаем их. Просто просим показать все открыто. Раньше все работали, не показывая открыто. Получают 100 тыс., миллионы долларов и евро и при этом не платят ни тыйына налога. Должны быть хотя бы отчисления с зарплаты в Соцфонд», – говорил президент во время одного из своих публичных выступлений.

    Нарматова впервые предлагала ужесточить контроль за НКО в ноябре 2022 года, когда вынесла на общественное обсуждение поправки в законы «О некоммерческих организациях», «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)» и в Уголовный кодекс КР. Летом 2023 года появилось заключение кабинета министров с предложением доработать эту инициативу.

    Также отмечалось, что к политической деятельности не должна относиться деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны здоровья граждан, соцподдержки, защиты материнства и детства и т. д. Кабмин предлагал установить четкий механизм и критерии, которые позволят определить участие некоммерческой организации в интересах иностранного источника.

    По мнению авторов сайта kg24, западное сообщество подняло шум «на ровном месте» вокруг еще не принятого законопроекта. Издание называет происходящее масштабной травлей с участием более 30 стран. «США шагнули дальше всех и озвучили угрозы в отношении кыргызского народа», – говорится в материале, в котором подчеркивается, что инициатива не запрещает деятельность иностранных НКО, а лишь «предполагает введение отчетности и регистрации».

    В экспертной среде полагают, что поправки к закону об НКО необходимы, а письмо Блинкена носит отчасти антироссийский характер и говорит о новом витке противостояния США и России в Центральной Азии.

    «Законопроектом об иностранных агентах озабочен не только госсекретарь США Энтони Блинкен, но и многие международные организации. Блинкен в основном переживает из-за того, что принятие законопроекта якобы может отразиться на международной помощи в сфере здравоохранения, экономики и чистой энергетики. Между строчек его письма есть прозрачный намек на то, что США не хотят принятия этого законопроекта», – считает Феликс Кулов, бывший вице-президент и премьер-министр Киргизии.

    «Позиция нашего руководства заключается в том, что законопроект об иностранных агентах должен быть принят.

    На мой взгляд, этот закон пройдет, он нужен. НКО должны быть зарегистрированы, их деятельность должна быть открытой, нужно понимать, кто их финансирует, – продолжил спикер. – Слова Блинкена о том, что законопроект в нынешнем виде может негативно сказаться на всей ситуации в стране, – это преувеличение. Видимо, госсекретарь не читал законопроект. Позиция нашей власти, выражаясь простым языком, заключается в том, чтобы свобода слова не превратилась в свободу оскорблений и фейков».

    По мнению Кулова, закон не должен использоваться для «охоты на ведьм», в нем должны отсутствовать «расширительные толкования», у НКО также должно быть право обращаться в суды. Он считает, что участие в расследовании коррупции не должно попадать под политическую деятельность, как сейчас предлагается законопроектом, а вот «призывы к участию в митингах» недопустимы, что показали революции 2005 и 2010 годов, когда массовые акции протеста превращались в мародерство.

    «На мой взгляд, законопроект сыроватый, в нем есть неточные юридические формулировки, которые могут давать расширенное толкование политической деятельности. Надо конкретно перечислить и прописать, какая деятельность НКО считается политической. А то при желании можно будет придраться и к столбу, выплеснуть вместе с водой ребенка. В Уголовном кодексе уже есть статьи, которые предусматривают ответственность за конкретную политическую деятельность», – добавил собеседник.

    Кулов возразил по поводу слов Блинкена о том, что некоторые американские НКО уже рассматривают возможность превентивного прекращения деятельности в республике. «Американские НКО не перестанут работать у нас. Сегодня Запад уделяет большое внимание Центральной Азии. Недаром проходят встречи высокого уровня «C5+1» среди представителей стран Центральной Азии и США. Риторика Блинкена идет в противовес России, поэтому американские НКО будут пытаться проникать сюда. Это геополитическая борьба, перетягивание канатов. Поэтому к Кыргызстану будет больше внимания со стороны западных стран», – уверен экс-премьер.

    «Риторика Блинкена идет не только в противовес России. В Киргизии переплетаются интересы нескольких центров силы. Свои интересы есть у Британии, Турции и радикальных исламистов, корни которых уходят к ваххабитам»,

    – говорит Семен Уралов, публицист и политолог, шеф-редактор проекта «СОНАР-2050». «Я рассматриваю эту ситуацию как тест на подлинный суверенитет Киргизии. Республика очень специфическая, это в первую очередь связано с ее географией. Рядом нет страны, которая питала бы оппозиционные силы, но у этой республики ослабленная государственность с учетом прошлых «майданов». Поэтому для действующего президента принятие законопроекта об НКО – это в том числе легитимизация его власти», – считает Уралов.

    По прогнозу эксперта, судьба законопроекта зависит от расклада в парламенте, «потому что в стране очень сильно влияние региональных кланов». «Политические дебаты в Жогорку Кенеш (Верховный совет) не менее жесткие, чем в Верховной раде Украины и в парламенте Молдавии. То есть впереди нас ожидают серьезные баталии. Но я думаю, что депутаты примут закон», – уверен собеседник.

    Как пояснил спикер, у законопроекта две главные задачи – классифицировать все НКО, а также выявить среди них те, кто действительно занимается подрывной деятельностью. «Блинкен переживает из-за того, что в Киргизии начнется процесс отделения экологов от «шпионов». В нынешней «мутной воде» Западу легко прятать вредителей, а в новом формате все станет видно», – добавил политолог.

    Что касается активности западных НКО в других республиках региона, то Уралов отметил: «В Туркменистане им не дают действовать. В Таджикистане ограничения послабее. А в Киргизии и Казахстане полный разгул, как в Молдавии, Армении или Грузии. Там НКО могут делать все что хотят», – подытожил эксперт.

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